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Синоптики прогнозируют в выходные всплеск жары

  • 17.06.2022, 22:56
Синоптики прогнозируют в выходные всплеск жары

Прогноз на выходные.

Воскресенье в Беларуси будет очень жарким, однако всплеск температуры будет непродолжительным. На следующей неделе циклонические вихри вновь принесут прохладу и дожди, сообщает Белгидромет.

В субботу, 18 июня, будет переменная облачность. Преимущественно без осадков, лишь ночью местами по юго-востоку страны пройдут кратковременные дожди. Ночью и утром в отдельных районах слабый туман. Ветер северо-западный, западный умеренный. Температура воздуха минимальная ночью +7..+12°С, максимальная днем +20..+26°С.

В воскресенье страна окажется под влиянием неустойчивой и очень теплой воздушной массы тропического происхождения. Переменная облачность. Ночью по северо-востоку, днем местами по стране ожидаются кратковременные дожди, в отдельных районах прогремят грозы. Ветер западный, юго-западный умеренный, при грозах порывистый. Температура воздуха минимальная ночью +11..+17°С, максимальная днем +26..+32°С, местами по Брестской области до +34°С, по северо-западу страны +19..+25°С.

20 июня погоду в стране обусловит контрастный атмосферный фронт, смещающийся с Западной Европы. Будет облачно с прояснениями. Местами по стране пройдут кратковременные дожди, ночью по северу в отдельных районах ожидаются сильные дожди. Местами прогремят грозы. Ветер переменных направлений умеренный, при грозах порывистый. Температура воздуха минимальная ночью +13..+20°С, по северу местами +10..+12°С, максимальная днем от +17°С по северо-западу до +34°С по юго-востоку республики.

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