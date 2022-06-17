Украинские военные создали высокомобильную РСЗО
- 17.06.2022, 23:12
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Как она выглядит в деле.
В сети показали в действии самодельную высокомобильную реактивную систему залпового огня. Ее создали украинские военные. Видеозапись применения РСЗО была опубликована в соцсетях, пишет apostrophe.ua.
Реактивную систему залпового огня создали из ракетного блока Б-8М1, что применяется на самолетах, пикапах и прицепах. Установка способна стрелять неуправляемыми 80-миллиметровыми ракетами С-8 советского образца.
Таким образом, она является достаточно эффективным оружием. Хотя и имеет меньшую дальность, чем реактивная система залпового огня "Град".
Примечательно, что на установке написана марка "Пчелы".