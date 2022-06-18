Из российского плена освободили легендарного парамедика «Тайру» 1 18.06.2022, 8:04

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Только по состоянию на 2019 год она спасла более 500 защитников Украины.

Президент Украины Владимир Зеленский в обращении в пятницу, 17 июня, объявил, что из российского плена освободили украинского парамедика и волонтерку Юлию Паевскую (позывной «Тайра»), она уже дома.

Зеленский поблагодарил всех, кто работал над ее освобождением.

«Тайра уже дома. Будем и дальше работать, чтобы освободили всех», — сказал он.

Юлия Паевская — известная волонтер и парамедик, Народный герой Украины, которая восемь лет спасала жизни военных и мирных жителей на Донбассе. Она попала в плен российских оккупантов в Мариуполе 16 марта, пишет «Новое время».

По образованию Юлия Паевская — тренер по айкидо и дизайнер. Во время Евромайдана и после начала войны на Донбассе она помогала раненым как парамедик, затем сформировала собственную эвакуационную группу волонтеров. По данным АрмияInform, только по состоянию на 2019 год она спасла более 500 защитников Украины.

C 2018 по 2020 годы Юлия Паевская была военнослужащей и возглавляла эвакуационное отделение 61-го мобильного госпиталя в Мариуполе, позже демобилизовалась и продолжала работу как волонтер.

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