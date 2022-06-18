Журналисты сравнили еду с Комаровки с «роскошным» описанием и обычным 5 18.06.2022, 8:18

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Забавный эксперимент.

Комаровку распирает от всяких летних штук: клубника, черешня, огурцы, молодая картошка, где-то на подходе грибы. Из гор июньской роскоши выглядывают ценники со словами «сказочно сладкое», «огонь», «бомба», «конфетка». Собственно, ради такого вайба кто-то и идет на рынок: это вам не безэмоциональный магазинный «просто томат». Смотрим, что и почем сейчас продают на Комаровке, и проводим самый ненаучный эксперимент в мире, пишет onliner.by.

Если вы ждали знак, что нужно покупать клубнику, то вот он. Сейчас вся ягода такая красивая, как будто ее отбирали для инстаграма или еще каких-нибудь ужасно красивых нужд.

Цены начинаются от 5,50 рубля за килограмм. Говорят, если повезет, можно встретить еще дешевле, но ее могут быстро раскупить.

За 28 рублей продают «премиальное качество» сорта «Арома Шоколад». В принципе, здесь и внешний вид говорит о клубнике не меньше, чем ценник. Покупают?

— У меня опыт работы на рынке — 35 лет. У меня купят.

Практически на каждом ценнике описание, из-за которого хочется купить клубнику немедленно.

Кисло-сладкой или кислой клубники в мире «комаровочных» ценников не существует — только «очень вкусная, сладенькая», «сказочно сладкая», «сладкая, как конфета», «клубника супер». Ягода без описания — это скорее исключение.

Объявление на апельсинах оформили для тех, кто в этом году не попадет на море?

На черешне чаще всего пишут «огонь». Сложнее всего тем, кто продает сразу несколько видов черешни: тогда на всех надо писать «огонь», а к одной добавлять «мед».

На черешне за 19,90 написано что-то на богатом: «люкс», «супер». Ягода сложена в коробочки так, как будто это делали специально обученные люди.

Пытаемся узнать, чем отличается такая черешня от обычной. Продавец смотрит на нас так, будто мы задали самый нелепый вопрос в мире.

В среднем черешню продают по 9—10 рублей. Если сможете потерпеть, потом она еще станет чуть дешевле.

Если терпеть не можете, покупайте огурцы.

Они уже по 2,50 рубля (а есть и по 2), на некоторых ценниках пишут «сладкие». В связи с этим важный вопрос.

Пока самые фотогеничные — помидоры из Азербайджана. Белорусские отстают, но это простительно, для них еще несезон.

Главное продающее слово для помидоров — «сладкие». Кто-то еще добавляет убедительности восклицательными знаками. Но зачем? Некогда объяснять, просто покупайте.

И внезапно — сладкая капуста.

— А овощи, вообще, должны быть сладкими? Это же не фрукты, — дилетантски интересуемся у продавца.

— Конечно! Все хотят, чтобы были сладкие. А что, огурцы не должны быть сладкими?

Вы могли не знать, но яблоки бывают нежными. «Нежные — значит, не твердые», — расшифровывает продавец.

Авокадо не заигрывает с покупателем, сразу отмечает самую важную характеристику: «спелое». Лайм свежий — и молодец, что тут еще добавить. Он уж точно сладким быть не может.

Максимально самодостаточно выглядят шампиньоны и зелень, они вообще не нуждаются в эпитетах. Кинза — значит, кинза, что вы от нее хотели?

— Вообще, да, напишешь что-то, и это помогает продавать. Для каждого товара свое: черешня — «огонь», абрикосы — «мед» и так далее.

Такой стаканчик первых лисичек можно заполучить за 10 рублей. Эпитетов на ценнике нет, но вы же и так понимаете, что это роскошь.

Двойная роскошь — лисички с молодой картошкой. Спасибо, что не сладкая, просто вкусная.

Эксперимент!

Теперь берем еду с эпитетами и без и показываем ее знающим людям.

В клубничной битве участвуют обычный образец («А нам не разрешают ничего писать», — объясняет продавец) и «сказочно сладкий, конфета». Оба из Брестской области, по 10 рублей.

Угадаете, где какой образец на фото?

В верхнем ряду — обычная клубника, а в нижнем — со сладким описанием.

Женя и Лариса ничего не знают о сути эксперимента, кроме того, что в разных тарелках чем-то отличающиеся (или нет) штуки.

— Пахнет хорошо, но на вкус с кислинкой. Бывает и получше. Но она хотя бы не такая водянистая, как белорусская. Но вообще, я обожаю клубнику, — говорит Женя про первую ягоду.

— Ой, эта — только со сметаной, — не соглашается Лариса.

Второй образец (напомним, это обещанная «сказочно сладкая» клубника) кажется Жене однозначно кислее первого, а его консистенция — более плотной и хрустящей. Лариса считает, что эта ягода просто менее насыщенная по вкусу.

Потом закрадываются сомнения, что это одна и та же ягода в разных тарелках. А вот и нет, хотя визуально ее не отличить, обе клубники на вид эталонные.

Справа клубника без эпитетов, которая показалась вкуснее

Похоже, это тот случай, когда эпитеты на ценнике ничего не решают: в итоге дегустаторам больше нравится первая клубника.

Из двух видов черешни за 9 рублей ягоду с множеством прилагательных можно вычислить по виду, но надо присмотреться. «Мне кажется, первая с понтами, вторая — какая-то деревенская», — описывает их Лариса. И правда, черешня-«огонь» выглядит очень даже хорошо, вторая — мельче.

На фото это трудно различить: слева лакшери-черешня, а справа та, на которой ничего не писали.

— Я люблю черешню, которая не полностью темная, потому что темная всегда мягкая. Люблю, чтобы она хрустела. Редко можно купить невкусную черешню. Вот эта — просто стандартная вкусная, хотя бывает и лучше, — оценивает Женя образец слева.

Вторую она тоже признает вкусной.

— Думаю, большинство выберет скорее вторую черешню, потому что она более сладкая. Но она более мягкая, я такую не очень люблю.

— Что должно быть написано на черешне, чтобы ее хотелось купить?

— Написано? Нет. По внешнему виду надо выбирать. Она должна быть крупнее и не очень темная, чтобы хрустела, я так люблю.

Оценка Ларисы: «Они обе топ, хоть и пожмяканные», — но, если надо будет выбирать, возьмет ту, которая слева.

Режем азербайджанские помидоры — от них подвохов обычно не ждем. Такие стоят в районе 10 рублей, но что поделаешь. Образец на фото внизу справа — просто помидор, слева — с эпитетами.

Внешне вы бы их не отличили, но простой помидор больше по размеру. На разрезе видно, что все у них хорошо: никаких зеленых семечек и сюрпризов в виде монструозных белых прожилок.

Обычный помидор собирает комплименты.

— В принципе, как у мамы на даче, — говорит Женя. — Мне кажется, чуть-чуть водянистый, но мясистый и сладкий. Хотя я ела и вкуснее.

— Сладенький, хороший. Козырный, — заключает Лариса.

Время элитного помидора. На него сразу сыплются комплименты: более сладкий и мясистый, чем предшественник. Если его порезать, он, в отличие от первого, не потечет.

В итоге больше любви достается помидору с дополнительной рекламой. Не зря тратили маркер и написали на ценнике, что он сладкий.

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