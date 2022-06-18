Куда катится белорусский рынок проката самокатов 4 18.06.2022, 8:26

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В нашей стране на этом рынке работают пять игроков.

Четыре года назад в нашей стране появились первые шеринги электросамокатов. С тех пор новые бесстанционные сервисы проката появляются каждый год.

«Нынешний сезон не стал исключением, хотя релокация айтишников уменьшила одну из важнейших платежеспособных клиентских групп этой услуги. Возможно, это и стало причиной того, что тарифы и планы окупаемости в основном не изменились по сравнению с прошлым годом», - пишет Office Life.

Теперь в Беларуси на этом рынке работают 5 игроков.

ELEVEN

Кто: «Илевн» (софт), «Илевн Би Уай» и резиденты в других странах — «Илевн Ру» (Россия), «Илевн Джи И» (Грузия), «Илевн Кей Зет» (Казахстан).

Когда: с апреля 2019 года.

Где: Минск, Гродно, Брест.

Парк: свыше 3 700 электросамокатов собственной конструкции Eleven Scooter на всех рынках присутствия (до 1 000 — в Беларуси).

Стоимость: старт — 1 рубль, тариф — 0,30 рубля за 1 минуту.

KOLOBIKE

Кто: «Колобайк».

Когда: с августа 2019 года.

Где: Минск, Гомель, Гродно, Брест, Пинск, Лида, Щучин, Солигорск, Барановичи.

Парк: до 500 электросамокатов двух собственных конструкций Колоbike и Kolobike XL.

Стоимость: старт — 1 рубль, тариф — 0,15 рубля (0,24 — для Kolobike XL) за 1 минуту.

BUSYFLY

Кто: «Бизи-Флай систем».

Когда: с июля 2020 года.

Где: Гомель, Гродно, Брест, Витебск, Могилев, Минск, Полоцк, Орша, Новополоцк, Борисов, Пинск, Мозырь, Лида, Молодечно, Светлогорск, Жлобин, Речица, Жодино, Слуцк, Слоним, Калинковичи, Сморгонь, Осиповичи, Береза, Дзержинск, Кобрин, Новогрудок.

Парк: до 1 000 электросамокатов Ninebot Max.

Стоимость: старт — 1 рубль, тариф — 0,30 рубля за 1 км и 0,23 рубля за 1 минуту.

JET

Кто: «Джет-шеринг».

Когда: с июля 2021 года.

Где: Минск.

Парк: до 1 000 самокатов Ninebot Max.

Стоимость: старт — 1 рубль (по подписке — бесплатный), тариф — 0,28 рубля за 1 минуту.

WHOOSH

Кто: «Вуш Бл».

Когда: с июня 2022 года.

Где: Минск.

Парк: до 2 000 самокатов Whoosh.

Стоимость: старт — 1 рубль, тариф — 0,20 рубля за 1 минуту.

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