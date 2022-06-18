закрыть
18 июня 2022, суббота, 11:41
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

Куда катится белорусский рынок проката самокатов

4
  • 18.06.2022, 8:26
  • 4,388
Куда катится белорусский рынок проката самокатов

В нашей стране на этом рынке работают пять игроков.

Четыре года назад в нашей стране появились первые шеринги электросамокатов. С тех пор новые бесстанционные сервисы проката появляются каждый год.

«Нынешний сезон не стал исключением, хотя релокация айтишников уменьшила одну из важнейших платежеспособных клиентских групп этой услуги. Возможно, это и стало причиной того, что тарифы и планы окупаемости в основном не изменились по сравнению с прошлым годом», - пишет Office Life.

Теперь в Беларуси на этом рынке работают 5 игроков.

ELEVEN

Кто: «Илевн» (софт), «Илевн Би Уай» и резиденты в других странах — «Илевн Ру» (Россия), «Илевн Джи И» (Грузия), «Илевн Кей Зет» (Казахстан).

Когда: с апреля 2019 года.

Где: Минск, Гродно, Брест.

Парк: свыше 3 700 электросамокатов собственной конструкции Eleven Scooter на всех рынках присутствия (до 1 000 — в Беларуси).

Стоимость: старт — 1 рубль, тариф — 0,30 рубля за 1 минуту.

KOLOBIKE

Кто: «Колобайк».

Когда: с августа 2019 года.

Где: Минск, Гомель, Гродно, Брест, Пинск, Лида, Щучин, Солигорск, Барановичи.

Парк: до 500 электросамокатов двух собственных конструкций Колоbike и Kolobike XL.

Стоимость: старт — 1 рубль, тариф — 0,15 рубля (0,24 — для Kolobike XL) за 1 минуту.

BUSYFLY

Кто: «Бизи-Флай систем».

Когда: с июля 2020 года.

Где: Гомель, Гродно, Брест, Витебск, Могилев, Минск, Полоцк, Орша, Новополоцк, Борисов, Пинск, Мозырь, Лида, Молодечно, Светлогорск, Жлобин, Речица, Жодино, Слуцк, Слоним, Калинковичи, Сморгонь, Осиповичи, Береза, Дзержинск, Кобрин, Новогрудок.

Парк: до 1 000 электросамокатов Ninebot Max.

Стоимость: старт — 1 рубль, тариф — 0,30 рубля за 1 км и 0,23 рубля за 1 минуту.

JET

Кто: «Джет-шеринг».

Когда: с июля 2021 года.

Где: Минск.

Парк: до 1 000 самокатов Ninebot Max.

Стоимость: старт — 1 рубль (по подписке — бесплатный), тариф — 0,28 рубля за 1 минуту.

WHOOSH

Кто: «Вуш Бл».

Когда: с июня 2022 года.

Где: Минск.

Парк: до 2 000 самокатов Whoosh.

Стоимость: старт — 1 рубль, тариф — 0,20 рубля за 1 минуту.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

популярное за неделю

Мнение

Истинная личина российских боссов
Истинная личина российских боссов Леонид Невзлин
Урок «беллита» для чиновников
Урок «беллита» для чиновников Ирина Халип
Как лукашенковские прихвостни разваливают «Гродно Азот»
Как лукашенковские прихвостни разваливают «Гродно Азот» Артем Черников
Коварный остров, летящий в никуда
Коварный остров, летящий в никуда Владимир Халип