Куда катится белорусский рынок проката самокатов

Куда катится белорусский рынок проката самокатов4
- 18.06.2022, 8:26
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В нашей стране на этом рынке работают пять игроков.
Четыре года назад в нашей стране появились первые шеринги электросамокатов. С тех пор новые бесстанционные сервисы проката появляются каждый год.
«Нынешний сезон не стал исключением, хотя релокация айтишников уменьшила одну из важнейших платежеспособных клиентских групп этой услуги. Возможно, это и стало причиной того, что тарифы и планы окупаемости в основном не изменились по сравнению с прошлым годом», - пишет Office Life.
Теперь в Беларуси на этом рынке работают 5 игроков.
ELEVEN
Кто: «Илевн» (софт), «Илевн Би Уай» и резиденты в других странах — «Илевн Ру» (Россия), «Илевн Джи И» (Грузия), «Илевн Кей Зет» (Казахстан).
Когда: с апреля 2019 года.
Где: Минск, Гродно, Брест.
Парк: свыше 3 700 электросамокатов собственной конструкции Eleven Scooter на всех рынках присутствия (до 1 000 — в Беларуси).
Стоимость: старт — 1 рубль, тариф — 0,30 рубля за 1 минуту.
KOLOBIKE
Кто: «Колобайк».
Когда: с августа 2019 года.
Где: Минск, Гомель, Гродно, Брест, Пинск, Лида, Щучин, Солигорск, Барановичи.
Парк: до 500 электросамокатов двух собственных конструкций Колоbike и Kolobike XL.
Стоимость: старт — 1 рубль, тариф — 0,15 рубля (0,24 — для Kolobike XL) за 1 минуту.
BUSYFLY
Кто: «Бизи-Флай систем».
Когда: с июля 2020 года.
Где: Гомель, Гродно, Брест, Витебск, Могилев, Минск, Полоцк, Орша, Новополоцк, Борисов, Пинск, Мозырь, Лида, Молодечно, Светлогорск, Жлобин, Речица, Жодино, Слуцк, Слоним, Калинковичи, Сморгонь, Осиповичи, Береза, Дзержинск, Кобрин, Новогрудок.
Парк: до 1 000 электросамокатов Ninebot Max.
Стоимость: старт — 1 рубль, тариф — 0,30 рубля за 1 км и 0,23 рубля за 1 минуту.
JET
Кто: «Джет-шеринг».
Когда: с июля 2021 года.
Где: Минск.
Парк: до 1 000 самокатов Ninebot Max.
Стоимость: старт — 1 рубль (по подписке — бесплатный), тариф — 0,28 рубля за 1 минуту.
WHOOSH
Кто: «Вуш Бл».
Когда: с июня 2022 года.
Где: Минск.
Парк: до 2 000 самокатов Whoosh.
Стоимость: старт — 1 рубль, тариф — 0,20 рубля за 1 минуту.