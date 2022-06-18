закрыть
18 июня 2022, суббота, 11:41
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

Токаев при Путине назвал «ЛНР» и «ДНР» квазигосударствами

21
  • 18.06.2022, 8:28
  • 9,226
Токаев при Путине назвал «ЛНР» и «ДНР» квазигосударствами

Казахстан их не признает.

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев, выступая на Петербургском экономическом форуме, отметил, что право наций на самоопределение и территориальная целостность государств в современном мире вошли в противоречие, поэтому он не будет признавать «ДНР» и «ЛНР», как и другие подобные образования.

— Этот же принцип будет применен и к квазигосударственным территориям, которыми, на наш взгляд, являются Донецк и Луганск, — ответил Токаев на вопрос пропагандистки Маргариты Симоньян.

Также Токаев заявил, что Казахстан не возражает против принятия Украины в Евросоюз. Во время выступления Токаева в зале присутствовал и российский диктатор Владимир Путин, для которого такие слова не могли быть приятными.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

популярное за неделю

Мнение

Истинная личина российских боссов
Истинная личина российских боссов Леонид Невзлин
Урок «беллита» для чиновников
Урок «беллита» для чиновников Ирина Халип
Как лукашенковские прихвостни разваливают «Гродно Азот»
Как лукашенковские прихвостни разваливают «Гродно Азот» Артем Черников
Коварный остров, летящий в никуда
Коварный остров, летящий в никуда Владимир Халип