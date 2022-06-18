Токаев при Путине назвал «ЛНР» и «ДНР» квазигосударствами 21 18.06.2022, 8:28

9,226

Казахстан их не признает.

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев, выступая на Петербургском экономическом форуме, отметил, что право наций на самоопределение и территориальная целостность государств в современном мире вошли в противоречие, поэтому он не будет признавать «ДНР» и «ЛНР», как и другие подобные образования.

— Этот же принцип будет применен и к квазигосударственным территориям, которыми, на наш взгляд, являются Донецк и Луганск, — ответил Токаев на вопрос пропагандистки Маргариты Симоньян.

Также Токаев заявил, что Казахстан не возражает против принятия Украины в Евросоюз. Во время выступления Токаева в зале присутствовал и российский диктатор Владимир Путин, для которого такие слова не могли быть приятными.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».