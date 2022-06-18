Дуняша вместо Путина 8 Игорь Эйдман

18.06.2022, 8:30

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Глава Кремля уступает по интеллекту даже российскому роботу.

Путин продемонстрировал, что среди участников экономического форума в Питере по интеллекту он вряд ли превосходит Киркорова, находится позади талибов и еще сильнее уступает обаятельному роботу Дуняше. Она, по крайней мере, не говорит таких откровенных глупостей.

Судя по его выступлению, он так и не понял произошедшего. Он думает, что просто ряд стран ввели против России санкции, но она сможет уйти на рынки тех государств, с которыми у нее сохраняются нормальные отношения. Примерно как был европейский Общий рынок, а был рынок стран СЭВ, на котором рулил СССР.

Однако сейчас есть только один, глобальный мировой рынок, в котором в валютной, технологической, банковской и многих других сферах ведущее положение занимают страны большой семерки. Из этого рынка, а также из мирового спорта, культуры, политики, транспорта и т.д. Россию подчистую выпилили на годы вперед. Сейчас постепенно отрубают последнее наиболее важное - экспорт энергоносителей.

И даже т.н. дружественные России страны вынуждены в этом процессе участвовать, соблюдать западные санкции. Так придется делать Китаю, Индии и даже Казахстану, о чем заявил присутствующий на этом Форуме президент Токаев.

Пишут, что в путинской администрации разрабатывают концепт "Остров Россия". Видимо, они там еще не знают, что этого острова больше нет на мировой экономической карте.

Игорь Эйдман, "Фейсбук"

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