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Эксперт: Белорусский экспорт в Индию практически заблокирован

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  • 18.06.2022, 8:40
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Эксперт: Белорусский экспорт в Индию практически заблокирован

Беларусь может полностью потерять этот рынок.

Директор Центра стратегических и внешнеполитических исследований Арсений Сивицкий рассказал Филину о том, с какими трудностями официальный Минск может столкнуться в Индии.

— На встрече с послом Индии Александр Лукашенко заявил: «Я не скажу, что все абсолютно урегулировано, что у нас нет никаких проблем, но я надеюсь, что проблемы, существующие в наших взаимоотношениях, решаемы». О каких проблемах может идти речь и насколько они действительно решаемы?

— Речь идет о проблемах, которые возникли в связи западными секторальными санкциями и логистической блокадой Беларуси. Они привели к невозможности продолжать торгово-экономическое сотрудничество в нормальном режиме.

Все это ведет к тому, что экспорт продукции в Индию практически заблокирован из-за логистических и финансовых проблем. Даже схема расчетов в национальных валютах дает сбой по уже заключенным контрактам из-за западных финансовых санкций.

При этом Индия не присоединилась к санкционным режимам против России и Беларуси. Индийская сторона добилась негласного разрешения от США на продолжение экономического и военно-технического сотрудничества с Россией.

Оно призвано усилить Индию в региональном противостоянии с Китаем, поэтому Вашингтон смотрит на продолжение такого сотрудничества спокойно.

Однако в то время, как Индия получает такие негласные исключения для работы с Россией, для Беларуси они не предусмотрены. Это хорошо видно по ситуации с поставками калийных удобрений, для которых российские компании получили послабления со стороны США.

В этих условиях Индии проще вести дела с Россией, чем c Беларусью. Есть и претензии к качеству поставляемой в Индию белорусской продукции машиностроения.

Поэтому не исключено, что в скором времени Беларусь может потерять индийский рынок, а ее доля будет перехвачена российскими конкурентами.

К тому же Индия не прочь воспользоваться сложным внешнеполитическим положением России и Беларуси, настаивая на серьезных уступках и скидках при поставках продукции из этих стран.

— Как в целом можно охарактеризовать сегодняшние отношения Беларуси с Индией? По словам Лукашенко, это наш важнейший партнер в Азии. Так ли это?

— Думаю, это заявление нужно рассматривать как проявление дипломатического этикета. Минск традиционно называет государства Индо-Тихоокеанского региона, важнейшими и стратегическими партнерами — особенно те, которые никогда не конфликтовали с Беларусью.

Кроме того, Индия всегда выступала важным рынком сбыта для калийных удобрений (на ее долю приходилось 13% экспортных поставок «Беларуськалия»), продукции машиностроения и нефтехимической промышленности.

Товарооборот с этой страной на протяжении последних трех лет превышал более 550 млн долларов со стабильно растущим торговым профицитом. Белорусский экспорт составлял 380-400 млн долларов.

Однако в сравнении с российско-индийскими отношениями, которые имеют статус «особо привилегированного стратегического партнерства», говорить о равнозначном характере отношений между Минском и Дели не приходится.

Отношения сводятся преимущественно к торгово-экономическим операциям без значимых инвестиционных проектов и трансфера технологий.

Однако потеря индийского рынка в условиях растущего санкционного давления со стороны Запада еще больше усугубит ситуацию с переориентацией внешней торговли Беларуси на страны так называемой дальней дуги.

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