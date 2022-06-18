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Боец полка Калиновского: Освобождая Украину, мы освобождаем Беларусь

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  • 18.06.2022, 9:34
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Боец полка Калиновского: Освобождая Украину, мы освобождаем Беларусь
Фото: Белсат

Белорусский доброволец рассказал, каким видит свое возвращение на родину.

В гражданской жизни боец белорусского полка имени Кастуся Калиновского с позывным Хоббит занимался рекламой. В 2020 году был вынужден уехать из Беларуси в одну из стран Евросоюза, так как узнал, что на него завели уголовное дело. А когда в феврале 2022-го увидел, что делается в Украине, отложил рекламу в сторону и взялся за автомат… Журналисты belsat.eu поговорили с бойцом-калиновцем.

«Украина не моя родина. Но было ощущение, что россияне напали на родину. К тому же Беларусь была оккупирована российскими войсками. И я понял, что должен идти на войну», – рассказывает Хоббит.

Свой позывной получил еще по дороге в Украину. Фанатиком фэнтези Толкиена никогда не был, но в автобусе, который его вез на войну, парню просто не хватило места. Пришлось «запаковаться» в грузовой отсек, забитый вещами, куда можно было попасть разве что через маленькое оконце между отсеками.

«А после польской границы ребята начали называть меня просто Хоббитом. И так случилось, что, когда в полку меня спросили мой позывной, я ответил: «Хоббит», – улыбается боец.

«Так не должно быть!»

Хоббит говорит, что до этого совсем не имел никакого военного опыта. Но из-за этого особо не переживал. Говорит, что очень быстро обучается новым делам, включая «стрелять бегать и бросать гранаты». Научился. И отступать не собирается. Хотя признается, что часто видит страшные сны. Был в освобожденной Буче, видел разрушенные города и убитых людей…

«Я увидел тело маленькой девочки, которая тянулась к своей матери, также застреленной. И так не должно быть! Эта девочка должна была ходить в садик или школу, потом влюбиться в кого-то… а мать – заботиться о ней. Но они были убиты российскими военными, точнее – преступниками. Я считаю: они должны за это ответить. Ответить за все: за Мариуполь, за Харьков, за Херсон, за тысячи убитых, за сотни тысяч разрушенных жизней», – уверен Хоббит.

«Как мы говорим в полку о том, что делаем: это освобождение Беларуси через освобождение Украины», – добавляет боец.

На вопрос о «фашистах», от которых якобы россияне «освобождают» Украину, отвечает резко, на эмоциях.

«Знаете, когда люди кричат о денацификации и о том, что здесь фашисты, а при этом сами разрушают целые города и убивают гражданских – так кто здесь фашисты?» – задает риторический вопрос Хоббит.

Личный нож военнослужащего с надписью «Возвращайся живым». Киевская область, Украина. 7 июня 2022 года. Фото: Белсат

«Здесь много людей с разными взглядами на политику и даже на будущее Беларуси, но я знаю, что каждый мой побратим, каждый боец полка Калиновского, если понадобится, не думая, отдаст свою жизнь, чтобы спасти хотя бы одну жизнь другого человека. Сделают ли это российские так называемые военные – очень сомневаюсь», – говорит наш собеседник.

«Письма даже из Африки пишут»

Хоббит уверен («На 100 процентов!»), что Украина победит. Рассказывает, что, когда стоишь на позиции, к тебе может подойти житель из соседней деревни, совсем пожилой, и попросить: «Сынки, дайте мне автомат, я хоть и старый, но пойду одного-двух убью – вам легче будет». Поддержка огромная.

«Да! Я держу сейчас чешское оружие, на мне британская плитоноска, и мы имеем широчайшую поддержку всего мира. Письма даже из Африки пишут… Россияне временно захватили часть территории, но удержать ее у них не получится. Уверен, что Украина победит!» – уверяет белорусский боец »

Какие конкретно задачи выполняет в полку имени Калиновского – сказать не может. А во время отдыха – слушает электронную музыку, просматривает ленту на «Youtube». Помогает расслабляться и «TikTok».

Хоббит отрабатывает тактические навыки на учебном полигоне полка имени Кастуся Калиновского. Фото: Белсат

«А еще очень часто разговариваю с людьми, которые не знают, что я здесь. Знаете, для чего? Чтобы напомнить себе, что где-то существует нормальная жизнь. Что существуют в мире обычные жизненные проблемы. Помимо выстрелов, мин, взрывов, смертей…» – говорит Хоббит.

Улица имени Волота

А смерть, она вокруг. Вспоминает погибшего командира Павла Волота. Признается, что богатырь был для него как старший брат.

«Знаете, я был с Пашей Волотом на позиции, когда они уходили. И потом… очень трудно осознавать, что один-два часа назад этот человек был жив и беседовал с тобой, рассказывал свои истории. А сейчас – его нет. Все знали, что Паша – «триста» (раненый – прим. «Белсат»), и мы верили, что он останется «триста», что поправится…» – рассказывает боец-калиновец.

Фото: Белсат

Рассказывает, что в ту ночь никто не спал – все ждали бойца, который уехал в больницу к Волоту. Ждали в темноте. И вот возвращается боец и произносит всего два слова «Волот –двести…»

«В моей жизни мало было моментов, когда чувствуешь, как внутри что-то обрывается… Очень скучаю по нему, потому что он был веселый, классный, был очень опытный, и это огромная потеря для нашего полка», – говорит Хоббит.

На прощание он признается, что имеет мечту: вернуться в свободную Беларусь и построить дом – на улице, которую назовут в честь Паши Волота.

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