В Пентагоне подтвердили, что российский буксир украинцы поразили ракетой «Гарпун» 7 18.06.2022, 9:20

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Однако они были поставлены Украине третьей страной.

В США подтвердили, что украинские Военно-морские силы поразили ракетой Harpoon буксир Черноморского флота России. Об этом сообщил в Twitter журналист The Washington Post Дэн Ламот.

По его словам, эту информацию подтвердил ему чиновник из сферы обороны США. Он отметил, что США подтверждают попадание одной ракеты.

Чиновник также уточнил, что эти ракеты поставили Украине не США, однако они были произведены в Соединенных Штатах.

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