Украинские десантники уничтожили из британских гаубиц танк и две БМП захватчиков

Украинские десантники уничтожили из британских гаубиц танк и две БМП захватчиков3
- 18.06.2022, 9:51
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Видеофакт.
Военнослужащие Десантно-штурмовых войск Вооруженных сил Украины уничтожили с помощью британских гаубиц один российский танк и две боевые машины пехоты.
Соответствующее видео опубликовало в Фейсбуке командование ДШВ.
На видео зафиксирована успешная работа воинов-артиллеристов 81-й отдельной аэромобильной бригады ДШВ ВС Украины, которые из британских полевых прицепных гаубиц M777 калибра 155 мм уничтожили танк и две боевые машины пехоты россиян вместе с экипажами.