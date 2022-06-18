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Украинские десантники уничтожили из британских гаубиц танк и две БМП захватчиков

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  • 18.06.2022, 9:51
  • 2,842
Украинские десантники уничтожили из британских гаубиц танк и две БМП захватчиков

Видеофакт.

Военнослужащие Десантно-штурмовых войск Вооруженных сил Украины уничтожили с помощью британских гаубиц один российский танк и две боевые машины пехоты.

Соответствующее видео опубликовало в Фейсбуке командование ДШВ.

На видео зафиксирована успешная работа воинов-артиллеристов 81-й отдельной аэромобильной бригады ДШВ ВС Украины, которые из британских полевых прицепных гаубиц M777 калибра 155 мм уничтожили танк и две боевые машины пехоты россиян вместе с экипажами.

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