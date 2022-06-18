Украинские десантники уничтожили из британских гаубиц танк и две БМП захватчиков 3 18.06.2022, 9:51

2,842

Видеофакт.

Военнослужащие Десантно-штурмовых войск Вооруженных сил Украины уничтожили с помощью британских гаубиц один российский танк и две боевые машины пехоты.

Соответствующее видео опубликовало в Фейсбуке командование ДШВ.

На видео зафиксирована успешная работа воинов-артиллеристов 81-й отдельной аэромобильной бригады ДШВ ВС Украины, которые из британских полевых прицепных гаубиц M777 калибра 155 мм уничтожили танк и две боевые машины пехоты россиян вместе с экипажами.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».