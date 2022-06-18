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Владелец Большого адронного коллайдера расторгает соглашения о сотрудничестве с Беларусью

  • 18.06.2022, 10:12
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Владелец Большого адронного коллайдера расторгает соглашения о сотрудничестве с Беларусью

Государства-члены ЦЕРН осуждают российское вторжение на территорию Украины.

Соглашения о сотрудничестве между Европейской организации по ядерным исследованиям (ЦЕРН) и Россией и Беларусью будут расторгнуты по истечении их срока действия в 2024 году, говорится в сообщении, размещенном на сайте организации, которой принадлежит Большой адронный коллайдер.

На своем 208-м заседании Совет ЦЕРН заявил, что намерен расторгнуть соглашения ЦЕРН о международном сотрудничестве (СМС) с Российской Федерацией и Республикой Беларусь по истечении срока их действия в 2024 году.

Соглашения о международном сотрудничестве ЦЕРН обычно заключаются на пять лет и автоматически продлеваются на тот же период, если только одна сторона не направит другой стороне письменное уведомление о расторжении по крайней мере за шесть месяцев до даты продления. Срок действия соглашения с Российской Федерацией истекает в декабре 2024 года, с Республикой Беларусь – в июне 2024 года.

Европейская организация по ядерным исследованиям была создана в 1953 году и является крупнейшей в мире лаборатория физики высоких энергий. Она находится на границе Швейцарии и Франции, вблизи Женевы. В ЦЕРНе постоянно работают около 2500 человек, еще около 8000 физиков и инженеров из 580 университетов и институтов из 85 стран участвуют в международных экспериментах ЦЕРНа и работают там временно.

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