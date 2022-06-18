Охотник за сокровищами нашел крупный клад в Румынии 18.06.2022, 10:17

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Это уже третья подобная находка в его жизни.

В Румынии археолог-любитель Нарсис Царциш в лесу уезда Муреш нашел клад - примерно 300 римских монет, которые пролежали в земле порядка 2000 лет.

Как сообщает G4Media.ro, сокровище возрастом более 2000 лет, состоящее из примерно 300 серебряных и бронзовых монет, было обнаружено так называемым охотником за сокровищами. Находка была сделана в лесном массиве в районе Сынгеру-де-Падуре, куда охотник за сокровищами отправился с металлоискателем.

В интервью местным СМИ Нарсис Царциш рассказал, что на поиски у него ушло немало сил и времени. По его оценкам, при помощи металлоискатели он обследовал примерно половину лесного массива. Царциш также признался, что это уже третья подобная находка в его жизни. Но впервые найденный им клад оказался столь крупным и ценным.

Отметим, что о своей находке археолог-любитель тут же сообщил местным властям. На место была направлена группа профессиональных археологов из уездного музея. Специалисты провели раскопки, часть монет нашли именно они. Клад был спрятан в глиняном горшке римского периода. Он был закопан, но не очень глубоко.

Как пояснила Николета Мэн из музея уезда Муреш, подобные находки для этого района не редкость. По ее словам, простые жители довольно часто прятали монеты в горшки и закапывали их в лесах. Бои с римлянами для них в то время были обычным делом. Большое количество кладов, найденных в этих местах, говорит о том, что владельцы за своими ценностями не возвращались.

В данном случае клад был найден недалеко от восточной границы Дакии. В этом районе, а возраст клада составляет от 1750 до 2000 лет, было расположено три римских лагеря. Историки отмечают, что данный регион был достаточно богатым. Здесь проживало немало зажиточных земледельцев и ремесленников.

Эксперты считают, что в горшке было спрятано 200-300 динариев. Для сравнения, месячное жалованье римского солдата составляло от 200 до 400 динариев. С другой стороны, из письменных документов известно, что в те времена цена ягненка составляла 3,5 динария, поросенка - пять динариев. Так что это были пусть относительно и небольшие, но весомые накопления. Можно добавить, что самый богатый клад римского периода, найденный в этом же уезде, был оценен в 3200 динариев.

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