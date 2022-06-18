ISW: РФ развертывает дополнительные силы в направлении Северодонецк-Лисичанск 1 18.06.2022, 10:35

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Кремль перебрасывает технику из Сватового вдоль российских наземных линий связи.

Российские войска продолжают развертывать дополнительные силы для поддержки наступательных операций в районе Северодонецк-Лисичанск, но оборона Украины остается крепкой. Ситуацию на украинском фронте характеризует в сегодняшней сводке Институт исследования войны (ISW).

Кремль перебрасывает танки, бронетранспортеры, инженерную технику из Сватового, вдоль российских наземных линий связи в Луганской области, в Старобельск, всего в 40 км к востоку от Северодонецка. Об этом предупредил, опираясь на данные украинской разведки, спикер Минобороны Александр Мотузяник.

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