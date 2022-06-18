«Тунеядцев» мы найти можем, а нуждающихся в адресной социальной помощи — почему-то нет» 1 18.06.2022, 10:42

1,322

Какой должна быть социальная поддержка белорусов в условиях роста цен.

Власти подготовили законопроект по социальной поддержке населения, его внесли на рассмотрение депутатам. В частности, чиновники хотят разрешить правительству устанавливать единовременные выплаты отдельным категориям граждан.

— Понятно, что многие люди будут попадать в сложную экономическую ситуацию, и это попытка властей решать их проблемы на местах, — рассказывает в интервью Филину Катерина Борнукова. — Причем не универсально, не подняв, например, пособие по безработице для всех, а пытаться вводить какие-то механизмы в духе «приходите в райсовет, чиновник выслушает вашу ситуацию и, может, даст 100-200 рублей социальной помощи».

Это, конечно, не совсем правильный подход, потому что, во-первых, он создает огромную нагрузку на администрации, а во-вторых, у нас уже существуют такого типа выплаты. Это называется государственная адресная социальная помощь.

Исследования о доступности этой помощи показывают, что очень многие люди, которым эта помощь положена, не пользуются, потому что не знают о ней, а те, кто знает, не пользуются из-за сложности получения, в частности необходимости пройти какие-то достаточно унизительные для людей процедуры.

Например, в семью с детьми могут приходить проверяющие и чуть ли не заглядывать в шкафы. Поэтому это примерно то же самое в расширенном виде. В общем, работать эффективно это не будет.

Сейчас в стране около 5% населения ниже уровня малообеспеченности, попросту говоря, в бедности, и только 1% может получить таргетированную социальную помощь. Получается огромный разрыв между теми, кого надо поддержать, и теми, кто реально поддерживается.

— В законопроекте также прописано, что правительство может пересматривать размер бюджета прожиточного минимума в те сроки, которые посчитает необходимыми. Сейчас этот показатель пересматривают раз в квартал. Как вы оцениваете эту меру?

— Надеюсь, что это послабление для того, чтобы чиновники чаще, чем раз в квартал, пересматривали бюджет прожиточного минимума. Объясню, почему это необходимо. В марте был огромный скачок цен. И хорошо, что март —это конец квартала, и по итогам можно сразу проиндексировать БПМ.

Представим, если бы цены подскочили в начале квартала, а БПМ и все выплаты, к нему привязанные, вырастут только через два месяца, которые пройдут до конца квартала. Это при таких темпах инфляции, которые еще и скачками происходят, достаточно сложная ситуация. Поэтому решили принять такой подход. Будем надеяться, что власти будут использовать это для более частой коррекции бюджета прожиточного минимума.

— Среди мер, которые предлагаются в законопроекте, — разрешить правительству единовременно индексировать минимальную зарплату.

— Пенсии и пособия тоже надо иметь возможность индексировать достаточно часто. Опять же учитывая высокий темп роста цен и то, что те люди, у которых доходы хоть как-то привязаны к этим всем показателям — БПМ, минимальная зарплата, это как раз уязвимые слои населения, по которым инфляция бьет в первую очередь.

— В начале апреля правительство Беларуси приняло план поддержки экономики, в котором, в частности, есть такая мера: организации смогут получать субсидии из ФСЗН для доплат работникам, а также государственной соцпомощи на ежемесячное соцпособие. Насколько, по-вашему, это эффективно?

— Это такая мера, которая выступает своеобразным заменителем пособий по бедности и безработице. Такой мерой нанимателей стимулируют, чтобы они не увольняли работников, продолжали их держать на рабочих местах, и ФСЗН будет субсидировать часть зарплат, часть выплат этим работникам. Это в каком-то плане костыль, потому что это не очень прозрачная схема. Пособие по безработице или по бедности понятно как работает, а как работает этот механизм, каким образом можно получить к нему доступ, в общем-то не очень ясно.

Похожие механизмы вводились во время ковида, и мы не знаем ни одного кейса, когда такой субсидией могли бы воспользоваться частные фирмы, то есть формально ограничения нет, но из-за неясности механизма, каким образом надо доказывать, что именно твоему предприятию нужны эти субсидии, вероятность того, что частный сектор или его работники смогут получать эти субсидии из ФСЗН, очень мала.

Это несправедливый подход, потому что у нас половина рабочей силы занята в частном секторе, они такие же граждане Беларуси, как и сотрудники госпредприятий, которые с большей вероятностью получат поддержку, чем сотрудники частных компаний.

В ближайшее время экономику ждет структурная трансформация. Это означает, что одни компании будут вынуждены закрыться, другие откроются. Искусственные программы по поддержке занятости хорошо отработаны в ковид, когда надо было, например, переждать пару месяцев и потом все более-менее налаживалось. Действительно, имеет смысл в эти пару месяцев людей не увольнять.

Когда мы говорим о долгосрочной структурной трансформации, то, конечно, надо людям давать социальную поддержку первое время, но она не должна быть в виде поддержания занятости.

То есть сегодня лучше, чтобы работники «Беларуськалия», которые простаивают, искали новую занятость на предприятии, которое работает, например, на импортозамещении, чем просто сидели и получали небольшое пособие от государства.

Это пособие, конечно, должно быть первое время. Но надо мотивировать людей переходить на новые рабочие места, чтобы структурная трансформация проходила быстрее.

— Как вы считаете, какие меры следовало бы принять властям для того, чтобы поддержать население?

— Часть того, что делается, постоянная индексация пенсий и пособий, это очень важно, потому что пенсии для большинства пожилых людей — это единственный источник дохода. Надо очень внимательно следить за тем, чтобы пенсия соответствовала критериям бюджета прожиточного минимума.

Второй момент — расширение существующей адресной социальной помощи, чтобы люди знали о ней и могли легко ее получить, а не надо было собирать множество бумаг. Возможно, давать ее по выявительному принципу. «Тунеядцев» мы найти можем, а нуждающихся в адресной социальной помощи — почему-то нет.

Учитывая те процессы, которые грядут на рынке труда, трансформации и перестройки, обязательно нужно иметь пособие по безработице, которое позволило бы человеку после увольнения какое-то время поддерживать свой прежний уровень жизни и спокойно заниматься поиском новой работы.

Не надо изобретать велосипед. Есть хорошо работающие рынки труда, например, в Германии, который с одной стороны имеет высокий уровень социальной защиты, с другой — не приводит к искажениям, к тому, что люди не хотят искать работу.

В идеале первые месяц-два пособие по безработице должно быть привязано к зарплате работника. Пусть это будет не сто процентов, а 60-80. А после человека переводят на пособие по бедности, которое позволяет его семье получать минимальную поддержку, чтобы функционировать. Таким образом не будет создаваться негативных стимулов на рынке труда. Если платим хорошее пособие пару месяцев, вы будете заинтересованы найти работу как можно скорее, а не сидеть на пособии годами.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».