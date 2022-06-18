Маленький Медведев против большой Украины 9 Александр Левченко

18.06.2022, 10:45

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Лучше бы ему отправиться на политическую пенсию.

Когда-то самый низкий по росту среди президентов всех стран мира Дмитрий Медведев выскочил из кустов с заявлением, что через два года на карте мира может не стать государства Украина. Угроза нашей стране реальна, но цель просто недостижима. Это невозможно, как и то, что самый маленький президент в мире станет настоящим медведем, откуда у него и фамилия. Известно, что после пребывания на посту главы государства и нескольких мандатов главы правительства РФ Медведев лично стал очень богатым. Как стало известно позже после скандала по поводу кражи огромных сумм государственных денег, о чем открыто он был обвинен со стороны российской общественной инициативы Фонд Алексея Навального, как один из крупнейших воров Российской Федерации. Поэтому Дмитрий Медведев был вытеснен из главных государственных должностей.

Сейчас он заместитель Владимира Путина в Совете национальной безопасности и обороны, достаточно высокий пост, однако совершенно ненужный. Поэтому он получил прозвище "пятое колесо в телеге". Но, похоже, он не оставил амбиций занять место своего шефа в Кремле.

Сейчас его шансы достаточно низкие не столько потому, что никто не желает снова возвращать в Кремль детский трон, чтобы Медведев не выглядел как лилипут в царской лоджии, сколько боссы ФСБ и армии считают его слабым лидером, который может уничтожить Россию. Поэтому Медведев чаще, чем любой российский политик тяжеловес, выскакивает с достаточно жесткими и агрессивными заявлениями, чтобы своей решительностью улучшить подорванный имидж.

Украина имеет свою государственность от первых племенных союзов автохтонных славян Антов и Склавинов на своей территории. Центр украинской государственности всегда был в Киеве, который пятнадцать дней назад отметил свое 1540-летие. Киев и украинцы на своем долгом жизненном пути видели многих захватчиков и всех пережили. Поэтому мы должны пережить и этих оккупантов из Москвы, получивших свою государственность на восемьсот лет позже, физически их вернуть обратно в Сибирь и московские болота. А тех, кто решил здесь остаться навечно, - в гробах. Все-таки они должны уйти в вечность у себя дома.

Где будет Дмитрий Медведев через два года – мы еще не знаем. Возможно, предстанет на международном суде военных преступлений на территории Украины. Он заслуживает строжайшее наказание за пропаганду войны, угрозы применения ядерного оружия, а больше всего - за распространение идеологии русского фашизма- рашизма. Надеемся, что рано или поздно международный суд Медведева таки денацифицирует.

Украина его точно переживет. Историческая родина всех балканских славян имеет планы дальше идти в объединенную Европу, а не в Сибирь. Кто желает интегрироваться в Сибирь – пусть едет на экономический форум в Петербурге. В Киеве политические лидеры Черногории, Албании и Северной Македонии заявили, что оказывают поддержку европейскому пути развития Украины. Малые страны, но с большими планами совместно строить мирный европейский дом. И здесь нет соревнований, кто и вместо кого войдет в Европейский Союз благодаря политическому и экономическому содружеству стран, которые видят свою перспективу в хозяйственном сотрудничестве, взаимной политической поддержке, свободном передвижении товаров, капитала и рабочей силы. И не удивляет, что все балканские страны и Украина хотят стать членами ЕС, ведь перспектива объединения с Сибирью никого не радует.

Но Россия мыслит другими категориями, поэтому мы все должны дать отпор московской инвазии. Медведев быстро стал темным политическим прошлым, с которым на фронтах сражаются украинские воины за светлое европейское будущее. Российские солдаты из Сибири в изумлении смотрят на асфальтированные дороги между украинскими сёлами и электрифицированные, газифицированные сельские дома. У них такого дома нет. Подумайте только: в стране, которая является крупнейшим мировым экспортером газа, многие дома и населенные пункты не газифицированы.

Кремль вместо ссылки человеческих жизней на смерть и расхода огромных средств на войну лучше бы что-то сделал для улучшения жизненных стандартов своего населения, которое в Украине ворует все, что попадется на глаза, включая ношеное белье и носки. А Владимир Путин со своими приятелями миллиардерами продолжает грабить народное добро, но должен наконец отойти от дел, чтобы не завести страну в глубокую пропасть.

И наконец. Дмитрий Медведев физически и нравственно маловат по отношению к Украине с историей государственности в 1,5 тысячи лет, хотя и имеет несравненно большое эго. Лучше бы ему отправиться на политическую пенсию и не смешивать карты, с которыми обязательно будем играть с Москвой, когда придет время заключать мирный договор.

Александр Левченко, "Обозреватель"

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