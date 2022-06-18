Токаев отказался от российского ордена Александра Невского 11 18.06.2022, 10:57

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Ранее он заявил, что не собирается признавать «ЛНР» и «ДНР».

Президент Казахстана Касым Жомарт-Токаев решил не принимать любые награды, как казахстанские, так и зарубежные, до окончания своих полномочий в качестве главы государства. Об этом сообщает Tengrinews со ссылкой на пресс-секретаря президента республики Руслана Желдибая.

Ранее казахстанский политолог Ербол Едилов сообщил в своем Telegram-канале, что Москва якобы предложила наградить Токаева орденом Александра Невского.

Президент Казахстана поблагодарил принимающую сторону за оказанную честь, однако отказался от награды, сославшись на то, что принял решение не принимать ни отечественные, ни зарубежные награды в статусе главы государства.

«По этой же причине во время недавнего визита в Бишкек президент отказался от высшего кыргызского ордена "Манас" I степени"», - уточнил политолог.

В свою очередь пресс-секретарь Токаева Руслан Желдибай в ответ на запрос агентства подтвердил эти сведения.

Накануне Токаев принял участие в Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ). Он появился на сцене вместе с российским диктатором Владимиром Путиным.

В ходе своего выступления он заявил, что Казахстан не собирается признавать Донецкую и Луганскую народные республики, назвав их «квазигосударственными» территориями.

Он объяснил свою позицию тем, что если следовать принципу права наций на самоопределение, на планете может образоваться более пятисот государств, что приведет к хаосу.

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