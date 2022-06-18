Аналитики: В России отстранили от должности командующего ВДВ 1 18.06.2022, 11:17

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Чистки среди офицеров продолжаются.

Командующего ВДВ РФ генерал-полковника Андрея Сердюкова отстранили от должности из-за масштабных потерь в рядах российских десантников, воевавших под Киевом.

Об этом сообщает американский Институт изучения войны ISW), в частности ссылаясь на пост пресс-секретаря Одесской областной военно-гражданской администрации Сергея Братчука, который сообщил, что отстранения Сердюкова обсуждают в неофициальных группах в соцсетях.

Известно, что Сердюков, вероятно, руководил операцией по захвату Крыма в 2014 году, а позже — с апреля по сентябрь 2019 — возглавлял российскую военную группировку в Сирии. В январе этого года он руководил контингентом ОДКБ, введенным в Казахстан для подавления антиправительственных протестов, пишет «Новое время».

«Если эти утверждения [об отстранении Сердюкова] правдивы, то на Сердюкова возложили ответственность за низкую эффективность и большие потери среди российских подразделений ВДВ, особенно во время операций в первые недели после широкомасштабного вторжения под Киевом», — отмечают в ISW.

Аналитики добавляют, что дальнейшие увольнения и возможные внутренние чистки высших российских офицеров, вероятно, еще больше усугубят и без того плохие возможности российского командования и управления, а также подорвут доверие российских офицеров.

Сообщается, что вместо Сердюкова якобы назначили нынешнего начальника штаба Центрального военного округа генерал-полковника Михаила Теплинского, уроженца Донецкой области.

Он родился в 1969 году в Моспином Донецкой области. Служил в 106-й Гвардейской воздушно-десантной дивизии. В 1992—1993 годах участвовал в ликвидации конфликта в Приднестровье. В 1994—1995 годах участвовал в Первой чеченской войне. В 1995 году произведен в герои России. С 2017 г. назначен начальником штаба Южного военного округа. С 2019 возглавил штаб Центрального военного округа.

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