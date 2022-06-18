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Как Украина отхлестала Путина

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  • Юрий Романенко
  • 18.06.2022, 11:21
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Как Украина отхлестала Путина

Часики тикают.

Приезд Макрона, Шольца и Драги в Киев 16 июня, как метко сказал у меня в эфире Пьотр Кульпа, был приездом всего Евросоюза. Действительно, Германия, Франция и Италия являются европейскими тяжеловесами, от которых во многих аспектах зависит политика Евросоюза. Я вижу несколько положительных моментов, несмотря на весь скепсис относительно старой Европы в Украине.

Хотя старая Европа постоянно продуцирует политику "отползания" от конфронтации с Путиным, Макрон, Шольц и Драги в Киеве сделали громкие заявления в поддержку Украины на фоне разрушенного Ирпеня. Макрон написал в Твиттере: "Ще не вмерла України. Ви можете розрахувати на братство Європи, аби Україна залишалася вільною".

Публичное осуждение России со стороны Макрона и Шольца тем более важное, что они оба регулярно висят на телефоне Путина и время от времени продуцируют что-то о "договориться". Нельзя сказать, что призывы насчет договориться прекратятся из Европы, но теперь и Украина может ссылаться на слова того же Шольца в Ирпене, что "это многое говорит об агрессивной войне России, которая просто нацелена на уничтожение. Мы должны помнить об этом все, принимая решения", и что "страшно, какие разрушения наносит эта война. И еще хуже, когда видишь, насколько бессмысленно это насилие".

А уж какие могут быть договоренности с варварами, если они не понимают язык цивилизации? Только на поле боя. Язык силы – единственный язык, который им понятен.

Поэтому Андрей Пионтковский прав, когда написал, что "16 июня Украина одержала вторую после Битвы за Киев системную военно-политическую победу над Россией. Гораздо более важную, чем взятие Херсона, например, которое тоже теперь не за горами. Запад не будет более принуждать Украину к подписанию невыгодных для неё соглашений с Россией. Планируемую Кремлем капитуляцию украинская дипломатия превратила в триумф европейской солидарности со сражающейся Украиной. Макрон, Шольц и Драги вынуждены были спасать в Ирпене и Киеве своё лицо, а не путинскую жопу".

Характерно, что путинская жопа не смогла удержаться от хрюканья на фоне визита европейских лидеров в Киев. "Вот любят европейские ценители лягушек, ливера и макарон посещать Киев. Пользы – ноль. Снова пообещали вступление в ЕС, гаубицы старые, хлопнули водки и поездом, как сто лет назад – домой. И все в порядке. Только к миру это Украину никак не приближает. А часики тикают", – написал бывший президент России, а ныне заместитель Совбеза РФ Дмитрий Медведев. Его уже давно категорически кроет с такой силой, что даже прогрессирующий алкоголизм не объясняет заявления одно дебильнее другого. Однако в них вся суть реального отношения россиян к миру и к Европе, когда на официальных мероприятиях они европейцев лижут, а за глаза считают лохами и пожирателями лягушек. Однако в Киеве часики действительно тикают – для Москвы.

Рекомендация Еврокомиссии по предоставлению Украине статуса кандидата в члены ЕС является серьезным достижением и Владимира Зеленского, и Офиса президента, и нашей дипломатии в целом. Потому что Еврокомиссия рекомендовала именно полноценный статус кандидата для Украины, а не перспективу или рекомендацию с массой условий и оговорок. Это не означает, что Украину не берут без условий. Условия как раз есть. Глава ОП Андрей Ермак написал их. И даже беглый их просмотр показывает, что Европа будет требовать серьезного прогресса по ряду ключевых направлений. Прежде всего, в борьбе с коррупцией.

Накануне приезда четырех европейских лидеров в Киеве была с визитом глава ЕК Урсула фон дер Ляйен, которая на встрече с Зеленским и ОП обозначила борьбу с коррупцией как ключевой приоритет. США и Европа также активно восстанавливают поддержку программ антикоррупционеров в Украине. Потому можно не сомневаться, что этот вопрос начнут выносить на повестку дня как один из ключевых. И это закономерно, учитывая, что США и Европа дают большие объемы финансовой помощи. Они не хотят, чтобы их использовали нецелевым образом. Потому финансовый контроль со стороны Запада будет усиливаться, а борьба с коррупцией будет краеугольным камнем в этом.

Еще один важный момент – приезд президента Румынии в Киев вместе с европейской большой тройкой. Это напрямую было связано с Молдовой. По моей информации, изначально Зеленский выступал против того, чтобы Молдове давали статус кандидата в ЕС из-за того, что она не очень поддерживала Украину. Однако Макрон предложил принять Молдову, чтобы снять обвинения, что статус кандидатов дают только Украине из-за войны. Молдова слишком маленькая и дешево обойдется ЕС, потому такой маневр был вполне уместен. Тем более, что Украине важно, чтобы Молдова была в общем пространстве с Западом. Так можно будет снять угрозу удара России со стороны юго-запада. Учитывая влияние Румынии на Молдову, появление ее президента было целиком логичным.

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Короче говоря, Путин так долго трезвонил, что не позволит смещения баланса в пользу Запада в регионе, что дотрезвонился. Как метко написал Reuters, "в пятницу Европейский союз благословил Украину и ее соседку Молдову стать кандидатами на присоединение в результате самого резкого геополитического сдвига в результате российского вторжения". Аминь.

Юрий Романенко, "Фейсбук"

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