Диетологи назвали пять лучших соков, продлевающих молодость 18.06.2022, 11:25

Они обогатят ваш рацион.

Сок может быть отличным источником определенных питательных веществ, необходимых вашему организму, которые вы, возможно, не получаете каждый день.

Некоторые виды напитков помогают замедлить процесс старения и бороться с возрастными изменениями, пишет tsn.ua.

Гранатовый сок

Гранаты богаты антиоксидантами — полифенолами, которые способствуют уменьшению воспаления в организме и снижению уровня артериального давления. В дополнение к этим преимуществам, гранаты влияют на стареющие клетки.

После 50 лет клетки начинают бороться с переработкой митохондрий, что подрывает силу мышц. Если ваш организм не может быстро перерабатывать митохондрии, они скапливаются и увеличивают риск серьезных заболеваний, таких как болезнь Паркинсона.

Гранаты содержат молекулу, которую ваш кишечный микробиом превращает в уролитин А, что улучшает функционирование митохондрий в клетках скелетных мышц. Тем не менее важно отметить, что у некоторых людей кишечная флора не способна превратить это соединение, а это значит, что гранатовый сок не будет иметь большого эффекта.

Важно! Перед употреблением натурального сока проконсультируйтесь с врачом.

Фреш из моркови

Морковь содержит множество антиоксидантов, которые необходимы для замедления процесса старения клетки. Например, морковь богата лютеином, улучшающим здоровье глаз и мозга.

Морковь богата бета-каротином, который является антиоксидантом. Организм может использовать его для превращения в витамин А. Исследование, опубликованное в Cancer Epidemiology, Biomarkers & Prevention, показало, что бета-каротин помогает снизить риск развития рака простаты у молодых мужчин.

Свекольный сок

Кто-то любит его, кто-то ненавидит, но свекольный сок – мощный напиток, замедляющий процесс старения.

Исследование Redox Biology показало, что любители свекольного сока имели больший уровень определенного типа бактерий, которые укрепляют когнитивные функции, чем участники, которые употребляли напиток плацебо. Анализы этих участников также показали снижение уровня АД после курса свекловичного сока.

Результаты эксперимента связаны с высокой концентрацией веществ в свекле, которые помогают поддерживать здоровье кровеносных сосудов, а также улучшают когнитивные функции.

Сок розового грейпфрута

Каротиноиды – это соединения, которые придают фруктам и овощам их естественную окраску, и, как мы упоминали выше, помогают замедлить старение. Розовые грейпфруты также содержат каротиноид – ликопин.

Известно, что ликопин (который есть в помидорах и арбузах) имеет многочисленные преимущества для здоровья и даже улучшает внешний вид кожи. Исследование, опубликованное в Food Science & Nutrition, показало, что ликопин оказывал «омолаживающее» действие на кожу участников исследования среднего возраста.

Исследователи другого эксперимента, результаты которого опубликованы в American Journal of Nutrition, пришли к выводу, что ликопин может как снижать уровень холестерина ЛПНП, так и повышать уровень «хорошего» холестерина, что также является важными факторами поддержания здоровья сердца и ключевым в вопросе старения, поскольку сердечно-сосудистые заболевания являются причиной смертности номер один в мире.

Сок ростков пшеницы

Давайте будем честными, вкус сока ростков пшеницы не очень популярен. Но польза для здоровья и омолаживающие свойства стоят того, чтобы к нему привыкнуть.

Ростки пшеницы чрезвычайно богаты хлорофиллом, соединением, которое придает зеленый оттенок растению. Исследователи обнаружили, что хлорофилл обладает мощными противовоспалительными свойствами, снижающими риск заболеваний и улучшающими общее состояние здоровья пожилых людей.

Также известно, что хлорофилл имеет химиозащитные свойства (защищает организм от негативных побочных эффектов химиотерапии) из-за его способности снижать биодоступность канцерогенов (то, что может вызвать рак) в организме.

Важно! Выбирайте фреши, ограничивайте употребление пакетированных вариантов, содержащих большую порцию дополнительного сахара. И пейте натуральные соки, разводя их водой в соотношении 1:1.

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