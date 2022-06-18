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Стало известно, сколько белорусов получили гуманитарные и релокационные визы

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  • 18.06.2022, 11:50
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Стало известно, сколько белорусов получили гуманитарные и релокационные визы

В 2022 году люди выезжают из Беларуси активнее, чем в 2021-м.

В 2022 году люди выезжают из Беларуси активнее, чем в 2021-м.

Всего с сентября 2020-го по май 2022-го белорусам было выдано около 650 тысяч шенгенских виз.

Только по Poland Business Harbour — для релокации ИТ-бизнесов и ИТ-специалистов — визы получили 40 тысяч белорусов. Гуманитарных виз Польша выдала около 35 тысяч, рассказал «Нашай Ніве» польский дипломат.

Всего Польша выдала 340 тысяч виз. Еще примерно 310 тысяч — остальные страны Шенгена.

«При этом количество людей, которые подались на получение гуманитарных виз весной 2022-го больше, чем осенью 2020-го. Война с Украиной стала большим катализатором, чем репрессии 2020-го. Происходит огромная нагрузка на дипломатический персонал, так как заявок от Беларуси много», — объяснил нам польский дипломат.

«Отток людей идет, мы это видим по ситуации на рынке недвижимости. Средняя цена квадратного метра по итогу сделок в Минске в марте 2022 года снизилась к уровню марта 2018 года. Еще более красноречивый показатель — обвал цены аренды квартир как в Минске, так и в областных центрах Беларуси.

Количество свободных квартир растет, спрос низкий. Признаться, меня это шокирует, я такой ситуации на рынке аренды не видел еще за жизнь», — сказал столичный риелтор.

Он считает, что аренда просто быстрее реагирует на демографическую динамику. Если ничего не изменится, то нас в ближайшие месяцы ждет значительное, возможно, даже до уровней начала 2000-х, падение цен недвижимости на вторичном рынке, считает он.

Точной статистики, сколько белорусов покинуло страну, нет. Не все, кто получает визу, в итоге остается за границей. В то же время немало белорусов переехало в страны не Шенгенской зоны: Грузию, Турцию, Черногорию. Армения, Узбекистан и Кыргызстан в 2022-м также впервые стали направлениями миграции белорусов.

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