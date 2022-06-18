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Сколько белорусы платят за коммуналку на самом деле?

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  • 18.06.2022, 12:12
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Сколько белорусы платят за коммуналку на самом деле?

Мы все больше платим за услуги ЖКХ, но уровень возмещения становится меньше.

В 2022 году белорусы, по расчетам властей, будут возмещать 81% затрат за оказанные ЖКУ, остальное — субсидировать государство. Это следует из информации, которая размещена на жировках. Это оценочный показатель на нынешний год, по итогам года он будет пересчитан и уточнен с учетом фактических затрат коммунальников на ЖКУ.

Тарифы повышают, а уровень возмещения падает. В чем дело?

К примеру, население в 2020 году фактически возмещало 79,9% затрат на ЖКУ. Прогноз был — 83,2%. В МАРТ ранее поясняли, как так получилось, что, несмотря на плановое повышение тарифов в 2020-м, фактический уровень возмещения затрат оказался ниже, чем планируемый. Среди причин — опережающий рост затрат на ЖКУ при фиксированных тарифах для населения в белорусских рублях, а также девальвация, пишет zerkalo.io.

В ведомстве ранее также сообщали, что власти намерены поднять уровень возмещения населением в целом по всем ЖКУ до 100%, но сделать это планируют поэтапно.

— Кроме того, срок достижения 100-процентного уровня возмещения по всему комплексу оказываемых жилищно-коммунальных услуг не является целевым прогнозным индикатором. Работа по достижению полного возмещения затрат в республике проводится в рамках действующего законодательства планово и поэтапно наряду с реализуемыми организациями жилищно-коммунального хозяйства, газо- и энергоснабжающими организациями мероприятиями по сдерживанию роста затрат, — уточняли в МАРТ.

Сколько на самом деле стоит коммуналка для белорусов?

К расчетам ЖКХ есть много претензий. К примеру, гомельчанин в 2019 году задался целью подсчитать, сколько же в действительности стоит газ. Он уверен, что если бы белорусы оплачивали 100%, суммы в жировках были бы совсем иными. Однако, он пришел к выводу: мы платим аж 800%! Безусловно, расчеты за три года устарели, а принцип подсчета может быть субъективным, но логика в его рассуждениях присутствует.

«Схематично: «наши правители» покупают у России «концентрат» энергии — энергоноситель — природный газ, сжигают его, нагревая воду, и в виде «гигакалорий» горячей воды перепродают эту энергию нам. При этом они постоянно повторяют, что они нас субсидируют, то есть доплачивают нам «из своего кармана» (словно не народ их содержит, а они — благодетели — кормят свой народ)», — считает он.

«Конечно, чиновники расскажут нам, что их жизнь трудна, что оборудование нужно обслуживать, на теплотрассах — потери, трубы нужно постоянно выкапывать и закапывать. Да и зарабатывать нужно как-то. Ну и «заложили» бы в цену свои адекватные проценты. Сколько? 5%. Или 15%. Или 30%. Или даже 100%.

И граждане отнеслись бы к чиновникам с пониманием. Никто бы их за это не упрекнул.

Но наши чиновники «заложили» 800%! Это явный перебор!

И они пугают граждан стопроцентной оплатой! Граждане были бы счастливы оплачивать 100% вместо 800%!

Похоже, что бесполезно напоминать чиновникам, что не только деловая этика, но и обычная человеческая порядочность предполагают, что стороны — продавцы и покупатели — заранее договариваются об условиях сделки. Покупатели имеют право отказаться от сделки, например, из-за высокой цены. Ровно о том же гласит «Закон о защите прав потребителей». Но наши «продавцы» не привыкли договариваться. Они предпочитают «наклонять» потребителей.

Продавец обязан заключить с покупателем договор и оговорить в нем существенные условия сделки, в том числе стоимость. В этом договоре должны присутствовать подписи сторон. В нашем случае такого договора нет.

Центральное отопление, централизованный подогрев воды должны быть дешевле, чем индивидуальный подогрев. Как говорится: «оптом — дешевле». А у нас — наоборот! Централизованный подогрев воды у нас во много раз дороже индивидуального подогрева!

То, что творят наши чиновники с тарифами и нормативами, похоже на неприкрытый шантаж. Как нам на это реагировать?

Может нам — потребителям — пора уже устанавливать бойлеры в своих квартирах и греть воду самим себе. И оборудовать квартиры печами, каминами. И субсидии, которые чиновникам приходится доплачивать нам, сэкономим. Пусть оставят их себе.

А что? Это реально! Предки наши так и жили сотни и тысячи лет в городах и селах. Я даже застал это время. Квартира моей бабушки в многоквартирном доме дореволюционной постройки в Могилеве отапливалась печью. А это было не так уж давно — в 1960-е годы.

Я, помню, любил тогда подкладывать поленья в эту печь и смотреть на огонь...

Несколько лет назад для подогрева воды, направляемой в наши квартиры, сжигали газ в котельных. В то же время в теплоэлектроцентралях (ТЭЦ) тоже сжигали газ для нагрева паровых котлов, получения рабочего пара и привода турбин и электрогенераторов. Сработанный пар после турбин направлялся в градирни. Это нужно было делать для того, чтобы пар охладить в градирнях, превратить его в воду, а затем эту воду закачать в паровой котел, чтобы вновь ее нагреть и превратить в рабочий пар.

За десятки километров от ТЭЦ можно было наблюдать, как из гигантских конических труб градирен величественно выплывают в небеса облака горячего пара.

Сегодня облака из градирен уже не выплывают.

Несколько лет назад энергетики установили в ТЭЦ теплообменники. Теперь тепловая энергия сработанного пара не выбрасывается в небо, а греет нашу воду. Котельные уже не нужны, сжигать там газ не нужно. Теперь «бросовая» тепловая энергия, которая недавно уплывала в небо из градирен, поступает в наши квартиры в виде горячей воды для отопления и горячего водоснабжения. Честь и хвала энергетикам за то, что они провели эту реконструкцию с огромным экономическим эффектом (за народные деньги).

Только народу легче жить от этого не стало. Счета «за гигакалории» продолжают расти, а экономический эффект, похоже, поделили между собой «слуги народа». А бедные наши граждане в состоянии досады, растерянности и бессилия достают свои тощие кошельки и платят, платят, платят. Терпят и платят дань «потерявшим берега» правителям страны победившего феодализма», — рассказал гомельчанин.

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