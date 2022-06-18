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Готовьте бидоны, граждане РФ

  • Эль Мюрид
  • 18.06.2022, 12:34
Готовьте бидоны, граждане РФ

Упаковки не будет.

Владимир Путин призвал выбрать между суверенитетом и упаковкой для сока.

"Что нас для нас главное: быть независимыми или уметь упаковку сегодня? Если не будет суверенитета - мы все будем покупать и будем производить нефть, газ, седла и продавать кругляк - это неизбежно, только суверенные страны могут рассчитывать на суверенное будущее".

В общем, упаковки не будет. Будет суверенитет. Правда, последнее - неточно, но вот с упаковкой - это железно. Трехлитровые банки (если, конечно, стекольные заводы справятся) с крышками (тут тоже надо посмотреть - осилит ли промышленность такую высокотехнологичную продукцию). Готовьте бидоны, граждане. И грейте уши суверенитетом из каждого утюга и розетки.

Кстати, сразу вопрос: а если мы все двадцать путинских лет все покупали и только занимались продажей нефти, газа и кругляка - то были ли мы суверенными? И что в таком случае вдруг Путину вожжа попала под хвост именно сейчас? Торговал бы и дальше газом, наследникам зарабатывал на пятьсот лет вперед на замки и аквадискотеки. Двадцать лет только этим и занимался же, что стряслось-то?

Эль Мюрид, Telegram

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