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Во Франции найден уникальный речной корабль возрастом 1300 лет

  • 18.06.2022, 12:44
  • 1,206
Во Франции найден уникальный речной корабль возрастом 1300 лет

Обломок этого корабля является уникальным свидетельством военно-морского дизайна в раннем средневековье.

Специалисты Национального института превентивных археологических исследований Франции (Inrap) раскопали неплохо сохранившийся остов корабля, построенного в VII или VIII веках нашей эры.

Краткий отчет об открытии опубликован на сайте Inrap. Корабль был найден недалеко от города Бордо на юго-западе Франции. Он находился под руслом заиленного ручья. Археологи считают, что это было речное судно. Вероятно, корабль ходил по реке Гаронна в VII-VIII веках нашей эры.

Эксперты отмечают хорошую степень сохранности судна с учетом его почтенного возраста. Тому способствовала естественная среда - речной придонный ил фактически законсервировал судно и сохранил для нас органические материалы. Сохранилось не только дерево, но и некоторые плетеные канаты.

Археологи говорят, что найденный корабль является уникальным во многих отношениях. Более того, в письменных источниках практически нет информации о методах навигации того периода. Поэтому найденное судно является первым археологическим свидетельством военно-морского флота раннесредневековой Франции.

Длина сохранившейся части судна составляет около 12 метров. Но его первоначальная длина, по оценкам специалистов, составляла 15 метров. Оснастка и размеры указывают на то, что это был грузовой корабль. Он не был предназначен для долгого плавания по морским просторам. Это было судно, построенное из дуба и хвойных пород деревьев специально для прибрежного плавания.

Когда именно этот корабль затонул или был брошен, пока определить не удалось. В письменных источниках ручей, на дне которого и был найден корабль, впервые упоминается только в XVIII веке. Но в то время он уже был обмелевшим и несудоходным. К слову, ученые планируют задокументировать буквально каждый фрагмент судна, чтобы потом построить его виртуальную модель.

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