На каком сейчас этапе война России против Украины и чем она закончится? 2 18.06.2022, 12:55

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Украина и ее западные партнеры должны сформулировать ряд общих военных целей.

Сейчас США пытаются избегать прямого противостояния с Россией, но именно Вашингтон будет говорить с Москвой о результате этой войны, когда она приблизится к своему концу.

В 1942 году Уинстон Черчилль пытался подготовить британский народ к затяжной войне.

« Это еще не конец, – сказал он, указывая на победу союзников в Египте, – Это даже не начало конца. Но, вполне возможно, это конец начала». В какой фазе сейчас находится российская война против Украины, если подумать о ней с такой позиции?

Об этом в статье для Washington Post пишет американский журналист Фарид Закария. Скорее всего, мы находимся в середине войны, – объяснил исследователь Совета международных отношений и автор книги «Как заканчиваются войны» Гидеон Роуз. Он отметил, что все войны, как и каждая партия игры в шахматы, начинаются одинаково – с драматических атак и оборонительных мер. Если этот начальный импульс не приносит однозначной победы, тогда война вступает в "среднюю фазу", в которой обе стороны пытаются завоевать преимущество на поле битвы.

«Во время средней фазы ни одна из сторон не заинтересована в переговорах, потому что пытается одержать четкую победу, улучшить свое положение на поле битвы, а значит и завоевать более сильную позицию на переговорах», - сказал Роуз, добавив, что в этот период эмоции очень сильны. И именно поэтому компромисса достичь очень трудно.

Но, наконец, в какой-то момент враждующие стороны вступают в финальную фазу. Это происходит одним из двух способов: либо ход войны безвозвратно меняется в пользу одной из сторон (именно это произошло в 1918 и 1944 годах), либо все заходит в изнурительный тупик (как в Корее в 1951-м).

«В такой момент стороны входят в эндшпиль и они начинают спорить о том, каким будет финальное мирное соглашение», – пояснил Роуз.

Закария отмечает, что в средней фазе войны Запад должен помочь Украине усилить ее позиции. Киеву нужно больше оружия и тренировок. Несмотря на то, что существуют реальные границы того, как много помощи украинская сторона способна принять, Вашингтон и его союзники в Европе должны удвоить свои усилия. Им также нужно помочь Киеву сломать российскую морскую блокаду Одессы. Люди сосредоточились на крахе российской экономики, которая к концу года, скорее всего, сократится на 11%. Но украинская экономика снизится на 45% в 2022 году. Если Украина не сможет экспортировать зерно через Черное море, ее ждут экономические проблемы в ближайшие годы.

Средняя фаза войны вряд ли закончится скоро. Ни у России, ни у Украины нет возможностей одержать однозначную победу. И никто из них не сдастся. В краткосрочной перспективе, по мнению Захарии, преимущество на стороне России. Она захватила контроль над большей частью Донбасса. И поскольку Запад не отказался полностью от российских энергоносителей, российское правительство смогло действительно хорошо заработать за время войны. Bloomberg прогнозирует, что нефтегазовые доходы России по итогам года составят 285 миллиардов долларов. Хотя в 2021 году этот показатель составил 236 миллиардов. Сейчас Россия способна подавить экспортные возможности Украины. В долгосрочной перспективе можно надеяться, что санкции нанесут больший удар по России. В то же время Украина пользуется поддержкой Запада, имеет высокую мораль и готовность защищаться до конца.

Несмотря на то, что финальная стадия еще не наступила, Украина поступила бы разумно, если бы сейчас начала думать о том, каким будет ее эндшпиль. Это позволило бы определить четкую позицию, сформировать стратегию вокруг нее, а также заручиться международной поддержкой. Бывший Госсекретарь Генри Киссинджер навлек на себя шквал критики за то, что предложил Киеву даже не пытаться выйти за пределы линии фронта, которая существовала до 24 февраля. Закария считает, что на данном этапе кажется очень маловероятным, что Украина сможет восстановить контроль над всеми территориями. Хотя ей следует продолжать пытаться это сделать. В то же время было бы разумно определить цель вернуть под контроль те территории, которые Россия захватила в 2022 году. После этого Киев может попытаться через переговоры вернуть свои регионы, потерянные в 2014 году. Президент Владимир Зеленский несколько раз говорил о чем-то подобном. Также цель вернуть все к линии разграничения, которая существовала до 24 февраля, может получить наибольшую международную поддержку.

В финальной фазе войны Запад, особенно США, станут ключевыми игроками. Сейчас Россия воюет напрямую только с Украиной. Но когда конфликт зайдет в тупик, начнется борьба между Россией и Западом. Что Москва отдаст в обмен на ослабление санкций? Что Запад попросит за то, чтобы покончить с изоляцией РФ?

Пока что Вашингтон настаивает, что именно украинцы будут решать, чего они хотят, и никто не будет вести переговоры у них за спиной. Это верное послание о поддержке. Но Украина и ее западные партнеры должны сформулировать ряд общих военных целей, координировать стратегию для их достижения, искать международную поддержку и использовать все рычаги влияния ради общего успеха. Целью должно стать сохранение независимой Украины, которая полностью контролировала бы по меньшей мере такую же территорию, как до 24 февраля. У нее тоже должны быть гарантии безопасности от Запада.

Альтернативой мирного соглашения, достигнутого через переговоры, станет бесконечная война в Украине, которая и дальше будет уничтожать страну и ее народ. А перебои в поставках энергоносителей, продовольствия и другие связанные с войной экономические проблемы будут усугублять политические потрясения по всему миру. Безусловно, поиск эндшпиля, который позволил бы избежать такого мрачного будущего, стоит всех усилий.

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