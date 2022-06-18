Морковь уже по пять рублей, а белорусскую — не найти 5 18.06.2022, 12:59

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Похожая ситуация и с яблоками.

В Беларуси заметно подорожала морковь. Ценник на этот овощ доходит до 5 рублей. При этом найти в продаже белорусскую морковь — задача не из самых простых. Спросили у министерства антимонопольного регулирования и торговли, почему так происходит.

К примеру, в «Е-доставке» сейчас можно купить морковь из России (по 3,39 рубля за килограмм), Израиля (3,55 рубля) и Узбекистана (3,55 рубля). Белорусской в наличии нет.

В службе доставки торговой сети «Перекресток» (магазины открыты в Могилевской области и Минске) морковь предлагают из Узбекистана и Израиля. Цены — 3,27 и 4,99 рубля соответственно. Белорусской также нет в наличии.

Журналист zerkalo.io как физлицо позвонил на телефонную линию в МАРТ и спросил, почему в продаже сложно найти белорусскую морковь, а цены на импортную такие высокие.

— У нам стабилизационные фонды, которые мы закладываем, до 31 мая. То есть сохранение старого урожая 2021 года предусмотрено до этого числа, — пояснила заместитель главы МАРТ Нина Емельянова. — А сейчас в продаже морковь нового урожая (речь про импортную. — Прим. ред.). А у нас еще не выросла морковь. Может быть, поэтому (такие высокие цены. — Прим. ред.). И остатки прошлогодней еще где-то есть, но не в тех объемах, чтобы обеспечить всю республику. Есть еще в отдельных магазинах морковь прошлогоднего урожая. Точно также как и картошка, она тоже не лежит прошлогодняя. То же самое и морковь. Это сезонность. Это все связано с возможностями сохранности и так далее. Скоро новый наш урожай будет.

Нина Емельянова уточнила, что похожая ситуация также и с яблоками.

— Яблоки столько не хранятся, нет условий для хранения до следующего урожая. Осталось очень мало белорусских яблок. Все (упирается. — Прим. ред.) в сохранности урожая для дальнейшей реализации, — пояснила заместитель министра.

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