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Украинские защитники из «Иглы» сбили вражеский Су-25

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  • 18.06.2022, 13:01
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Украинские защитники из «Иглы» сбили вражеский Су-25

Отличилась бригада имени Черных Запорожцев.

Украинские бойцы в Донецкой области сбили российский самолет Су-25 из переносного зенитного ракетного комплекса (ПЗРК) «Игла». Об этом сообщила 72 ОМБр им. Черных Запорожцев.

«Мы снова в Донецкой области. И снова уничтожаем разную колорадскую нечисть. И не только из нашей земли. В небе тоже немало вредителей, но на одного уже меньше. СУ-25 рашистов решил поинтересоваться: «А кто здесь?» Ответ был мгновенный. Ударился громко и ярко. Ибо в умелых руках и ПЗРК «Игла» хороший инструмент для уборки всяческого хлама с неба. А с руками у нас все хорошо», - написали украинские бойцы.

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