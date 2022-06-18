«Слишком уж громко белорусские власти в последнее время гремят танками на южных рубежах» 11 18.06.2022, 13:13

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Что стоит за бряцанием оружием на украинской границе.

Кажется, попытка укрощение Европы российским газом дает пока результаты, немного альтернативные задуманным, пишет телеграм-канал "Письма к дочери".

Потому что смысл технических неполадок на Северном потоке состоял в том, чтобы европейские бюрократы напугались и начали искать компромиссов где-то в районе пятого угла.

Но, приехав вчера в Киев, Шольц, Макрон и Драги ничего не сказали про компромиссы и, по крайней мере публично, не вспомнили об уязвленной национальной гордости великороссов. Вместо этого сказали про нерушимость территориальной целостности Украины и поддержали предоставление ей статуса кандидата в члены ЕС. А Макрон, как порядочный гость, еще и захватил с собой гостинцы — шесть артиллерийских установок Caesar в дополнение к тем 12, которые Франция передала Украине раньше.

Вот газ — самое мощное конвенциональное оружие, которое Россия может применить против Европы. Наверное, потому и откладывали так долго его применение, чтобы использовать в подходящий момент, когда Европа покажет слабину. И если применение этого оружия не даст нужного эффекта, то впечатлить ЕС будет уже нечем. Ну не российской же армией его пугать, в самом деле.

Но проблема с газовым оружием в том, что его нельзя применять долго, по причинам действительно технического характера. А можно применять только пока есть свободное место в российских газовых хранилищах. А потом добытый газ все равно нужно будет куда-то девать.

Потому что газовое месторождение это тебе не кран, который можно прикрыть, а потом открыть. Если его один раз прикроешь, то открывать заново будет долго и дорого.

Так что, вопрос, в сущности, состоит в том, что закончится раньше: выдержка европейских бюрократов или место в хранилищах российского газа. И, поскольку европейские бюрократы — люди чувствительные и с тонкой душевной организацией, определенные риски тут, конечно, есть.

Как и риск, что альтернативное миролюбие белорусских властей все-таки доведет их до статуса прямого участника агрессии. По крайней мере Украина к этой перемене статуса готовится. Потому что, слишком уж громко белорусские власти в последнее время гремят танками на южных рубежах. И, конечно, в этой перемене статуса нет ни здравого смысла, ни логики. После всех-то альтернативных успехов второй армии мира. И именно поэтому ощущения тревожные.

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