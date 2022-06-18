закрыть
18 июня 2022, суббота, 15:54
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

В Кишиневе началось первое в истории совместное заседание парламентов Румынии и Молдовы

3
  • 18.06.2022, 13:16
  • 3,304
В Кишиневе началось первое в истории совместное заседание парламентов Румынии и Молдовы

Также в зале присутствует президент страны Мая Санду.

Во Дворце Республики в молдавской столице Кишиневе в субботу началось первое в истории совместное заседание парламентов Румынии и Молдовы.

Об этом сообщает NewsMaker.

В заседании принимают участие все партии Молдовы, за исключением оппозиционного Блока коммунистов и социалистов, который назвал заседание неконституционным. Также в зале присутствует президент страны Мая Санду.

Со стороны Румынии в заседании принимают участие главы обеих палат – Марчел Чолаку и Флорин Кицу, а также главы парламентских групп, комиссий Сената и Палаты депутатов.

Ожидается, что в конце заседания будет принята совместная декларация законодательных органов двух стран.

Заседание парламентов является повторением "Сфатул Церий" – органа, существовавшего в 1917–1918 годах и провозгласившего тогда объединение Румынии и Молдовы.

Напомним, что в 2016 году в Молдове состоялся конгресс "Сфатул Церий-2", в результате которого была принята декларация о необходимости объединения Молдовы и Румынии и "дорожная карта" объединения.

В документах указана желаемая дата объединения двух стран – 2018 год, и необходимые для этого действия: территориальная реформа (переход от районов к уездам), объединение полиции, правительства, переход Молдовы на евро.

О планах провести совместное заседание парламентов Молдовы и Румынии 6 июня сообщил спикер молдавского парламента Игорь Гросу.

Он заявил, что Румыния "всегда была на стороне Молдовы" и назвал совместное заседание сигналом поддержки нынешней власти.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

популярное за неделю

Мнение

Истинная личина российских боссов
Истинная личина российских боссов Леонид Невзлин
Урок «беллита» для чиновников
Урок «беллита» для чиновников Ирина Халип
Как лукашенковские прихвостни разваливают «Гродно Азот»
Как лукашенковские прихвостни разваливают «Гродно Азот» Артем Черников
Коварный остров, летящий в никуда
Коварный остров, летящий в никуда Владимир Халип