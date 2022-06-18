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Археологи нашли в Китае древнюю сокровищницу

  • 18.06.2022, 13:35
Археологи нашли в Китае древнюю сокровищницу

Во время раскопок обнаружены 13 тысяч артефактов бронзового века.

В окрестностях города Чэнду китайской провинции Сычуань в шести жертвенных ямах в месте археологических раскопок Саньсиндуй обнаружили сокровищницу с 13 тысячами артефактов бронзового века. Их возраст около трех тысяч лет. Серди всего специалистам удалось найти шкатулку в форме панциря черепахи и жертвенный алтарь. Об этом сообщает CNN.

Однако это не единственная находка китайских ученых в данном месте. Ранее здесь обнаружили тысячи удивительных артефактов, включая гигантские золотые маски. Предыдущие находки указывали на то, что где-то здесь должна находиться сокровищница. И вот теперь она найдена.

Вокруг ям археологи также обнаружили пепелища, архитектурные фундаменты и небольшие жертвенные ямы, а также культурные реликвии, бамбук, тростник, соевые бобы, крупный рогатый скот и кабанов, которые, возможно, были принесены в жертву.

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