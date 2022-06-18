Эксперт: ВСУ и армия Путина начинают гонку, готовясь к большой битве 1 18.06.2022, 14:12

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Когда может наступить перелом в войне.

Украина имеет определенные гарантии того, что во время разблокирования "зернового коридора" в Черном море страна-агрессор Россия не пойдет на провокации. ВСУ держат черноморскую эскадру врага на дистанции поражения "Гарпунами". По этой причине корабли РФ уже не приближаются к украинскому берегу ближе, чем на 300 километров.

Ряд европейских политиков готов договариваться с главой РФ Владимиром Путиным и подталкивать Украину к неприемлемым компромиссам с агрессором, но самые крупные помощники нашей страны – США и Великобритания – сформулировали цель: полное поражение Путина в этой войне.

В ближайшее время и Украина, и РФ начнут гонку. Украина – за скорейшее получение вооружений в полном объеме, а агрессор – за формирование резервов. Новый перелом в войне может наступить не ранее, чем в середине июля.

Такой прогноз в эксклюзивном интервью OBOZREVATEL озвучил военный эксперт Олег Жданов.

– Лавров ездил на переговоры в Турцию по поводу разблокирования зерновых коридоров в Черном море. Украина не принимает в них участия, и МИД нашей страны уже высказался по этому поводу. Что, по вашему мнению, знаково в этой истории?

– Знаково то, что Россия пытается организовать продажу нашего зерна. Но я думаю, что Турция просто играет роль посредника. После договоренностей с Россией Турция должна вести такие же переговоры и с нами. Иначе это не имеет никакого смысла.

Благодаря таким переговорам Турция поднимает свой политический престиж. Если ей удастся выступить реальным посредником, ее роль на международной арене очень сильно вырастет.

Насколько это выгодно нам, трудно сказать. В принципе, нас бы устроил вариант вывоза нашего зерна и продажи, потому что нам и валюта нужна, и в целом мы бы выполнили часть своих обязательств. Какой ценой? Давайте дождемся, когда Турция придет к нам.

Согласовав с Москвой все позиции, Анкара должна будет прийти к нам и согласовывать аналогичные позиции с нами. Скорее всего, Турция выступит именно той страной, которая возьмется вывозить это зерно. Или просто будет обеспечивать проход судов, которые зафрахтованы на вывоз зерна.

– Есть еще один нюанс, на который указал украинский МИД. Там не исключили, что коридоры для зерна могут быть использованы Россией для нападения на Одессу. Вы допускаете такую опасность?

– Как я понимаю, заходить туда будут турецкие или международные гражданские суда. Но у нас на сегодняшний день с военной точки зрения есть прикрытие. Мы держим российскую черноморскую эскадру на дистанции поражения противокорабельным комплексом "Гарпун".

"Гарпуны" уже в Украине и эскадра РФ в условную зону поражения этих комплексов уже не заходит – они не приближаются к нашему побережью ближе 300 километров. Поэтому здесь есть некоторые гарантии. Это первое.

Второе – действительно, за зерном будут заходить сухогрузы. Если эскадра будет приближаться, мы можем открывать огонь на поражение российских кораблей.

– Мы можем быть уверенными в том, что Россия не продаст украинское зерно и не получит выручку сама?

– Гарантом будет Турция. Иначе никакие переговоры не состоятся. Но в принципе тут вопрос не продажи нашего зерна, а вопрос безопасности, чтобы Россия дала гарантии невмешательства в процесс вывоза зерна.

Дело в том, что там судоходство несколько своеобразное. Судно не просто фрахтуется, под него дают еще и страховку. Если страховки нет, судно вы никогда не зафрахтуете. А страховые компании могут ее дать только в том случае, если будут предоставлены гарантии безопасности.

– Есть вопрос по поводу "зрады", которая вроде как маячит на горизонте. Так, советник главы ОП Подоляк заявил, что не нашел в официальном уведомлении Евросоюза о новых санкциях против РФ упоминания о запрете облачных сервисов для России, в то время как в изначальном документе этот пункт был. Таким образом, санкции были смягчены. Немецкий канцлер Шольц рассказал о том, что время от времени звонит Путину, чтобы сказать, что война не будет иметь успеха. И мы помним призыв французского президента Макрона не унижать Россию. Имеет ли место зрада со стороны Европы, или мы просто накручиваем себя?

– Нет, я думаю, что действительно есть опасения. Потому что это те два политика, которые в любой момент готовы договориться с Путиным. Они думают, что все быстро порешают с Путиным, и за деньги Путин станет белым и пушистым.

Либо они коррумпированы со стороны РФ. К примеру, журнал Bild фактически обвинил Шольца в отмывании российских денег, когда тот был помощником Меркель в ее последнюю каденцию. Кстати, они давали показания, их заслушивал Бундестаг.

Поэтому я не удивляюсь, что эти два политика не просто не прекращают связей с Путиным, но еще и стараются оказывать давление на нас: не хотите ли вы подумать о компромиссах и согласиться на условия России?

Так что это вполне ожидаемо и вполне прогнозируемо. Я давно говорил, что надо делить наших партнеров на сочувствующих и помогающих.

– Но Германия предоставляет Украине очень большую помощь.

– Да, она предоставляет нам финансовую помощь, согласен. Но при этом Олаф Шольц ведет политику непредоставления нам военно-технической помощи. Франция дала 8 гаубиц – и на этом все? Это классический образец политики двойных стандартов в Европейском Союзе.

– Вы упомянули о компромиссе. Допускаете ли вы, что на украинскую власть будут серьезно давить со стороны Европы с тем, чтобы уже сейчас пойти на переговоры с агрессором и закрепить предварительные границы с оккупированными территориями Украины? Допускаете ли вы, что украинская власть может пойти на это?

– Такой вариант возможен, но я думаю, что его вероятность очень низкая. Дело в том, что наши основные помощники имеют четкую позицию, и пока она неизменна. США и Великобритания стоят на позициях того, что мы должны одержать военную победу на поле боя над РФ.

– С одной стороны, говорят, что путинские войска деморализованы, все больше отказников, которые не желают воевать. С другой стороны, говорят о колоссальном человеческом потенциале в РФ, в частности, о том, что в российской глубинке найдется еще немало молодых ребят, которые готовы за символическую плату убивать украинцев. Как думаете, что перевесит?

– К сожалению, я думаю, что будет примерно паритет. Потому что Россия очень большая страна, 120 миллионов населения. Они всегда найдут желающих повоевать и поубивать. Но, с другой стороны, количество тех, кто отказываются от участия в боевых действиях, тоже будет расти. Думаю, соотношение будет примерно одинаковым.

Потому что российское общество на сегодняшний день фактически зомбировано идеями нацизма. Они поддерживают войну, они считают, что Украину надо наказать за то, что мы слишком свободолюбивые. Я не думаю, что антивоенное движение в России сегодня или завтра получит большой размах.

Да, есть внутренние разборки, нежелание идти в военкомат. Призыв в стране практически провален. Росгвардия уже устраивает облавы в поисках призывников. Но внешнеполитическое настроение общества, к сожалению, остается в той идеологии, которую создал Путин – в идеологии "высшей расы", в идеологии геноцида.

– Вроде бы темпы наступления врага снизились, он занялся подготовкой к обороне. Ваш прогноз – когда будет очередной перелом в этой войне?

– После получения нами оружия или когда Россия сможет сформировать оперативный резерв для усиления своих войск и возобновления наступательных действий.

Сейчас начнется гонка между обеими сторонами этой войны. Мы будем стараться как можно быстрее получить оружие, а Россия будет спешить подтянуть технику и сформировать резервы, чтобы задавить наше контрнаступление. На поле боя будут позиционные бои, обмены ударами, будет некоторое снижение интенсивности боевых действий.

– Когда после этой гонки начнется перелом?

– Судя по тому, как медленно движется техника, не раньше, чем во второй половине лета. Темпы у РФ, наверное, будут такими же, не очень высокими.

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