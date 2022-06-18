Международная коалиция захватила в Сирии высокопоставленного лидера ИГИЛ 18.06.2022, 14:24

1,832

Он отвечал за координацию террористической деятельности в регионе.

Силы коалиции США и союзников 16 июня задержали в Алеппо (Сирия) высокопоставленного лидера ИГИЛ Хани Ахмеда аль-Курди. Об этом сообщило управление по связям с общественностью коалиционной операции против ИГИЛ "Непоколебимая решимость", пишет "Гордон".

Согласно сообщению, Хани Ахмед аль-Курди, известный как Салим, был одним из высших руководителей сирийского отделения ИГИЛ и отвечал за координацию террористической деятельности в регионе.

Он, в частности, занимался организацией и инструктажем по изготовлению взрывных устройств, содействовал нападениям на силы США и их партнеров.

В пресс-центре операции подчеркнули, что миссия по захвату аль-Курди была тщательно спланирована и позволила избежать какого-либо ущерба гражданским лицам или гражданской инфраструктуре. Какая-либо техника коалиции также не была повреждена.

"Силы коалиции будут продолжать работать с нашими партнерами, сирийскими демократическими силами и иракскими силами безопасности, включая "Пешмергу" (курдские военизированные формирования. – прим.), чтобы выследить остатки ИГИЛ, где бы они ни скрывались, и обеспечить их окончательное поражение", – подчеркнули в сообщении.

The Washington Post пишет, что аль-Курди также был известен как вали (губернатор) города Ракка. Сирийский центр мониторинга за соблюдением прав человека (SOHR), который базируется в Великобритании, опровергает это. По данным источников SOHR, задержанный – сын бывшего шариатского чиновника в провинции Ар-Ракка Фаваза аль-Курди, убитого в результате авиаудара коалиции несколько лет назад.

"Надежные источники также подтвердили, что лидер ИГИЛ владеет нефтяными резервуарами в районе, контролируемом поддерживаемыми Турцией группировками", – говорится в сообщении SOHR.

Центр также привел детали захвата, полученные от источников. Согласно им, силы международной коалиции провели десантную операцию в деревне Аль-Хамира в северной части Алеппо, неподалеку от турецкой границы. Там приземлились два вертолета и произошел бой между военными коалиции и неизвестными, прятавшимися в домах деревни.

"Надежные источники сообщили SOHR, что операция также была направлена на арест многих других лидеров и членов ИГИЛ, находившихся в этом районе. Однако известие о полетах вертолетов коалиции в этом воздушном пространстве побудило многих членов и лидеров ИГИЛ передислоцироваться в другие районы", – говорится в сообщении.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».