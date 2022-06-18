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Ученые выяснили, почему киты предпочитают рожать детенышей на мелководье

  • 18.06.2022, 14:41
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Ученые выяснили, почему киты предпочитают рожать детенышей на мелководье

Такой выбор кажется странным для 80-тонного животного.

Прибрежное мелководье кажется странным выбором для 80-тонного животного — и все же каждый год самки южных гладких китов приплывают к берегу, чтобы произвести на свет потомство. Теперь ученые поняли, зачем они это делают.

Прибрежные воды, где глубина достигает примерно десяти метров, — крайне неподходящее место для южного гладкого кита (Eubalaena australis), вырастающего до 18 метров в длину и весящего до 80 тонн. Тем не менее каждый год самки этого вида совершают миграции на тысячи километров, чтобы добраться до столь «неудобных» мест и дать жизнь следующему поколению своего вида.

Долгое время оставалось непонятным, зачем они это делают. Мало того, что мелководье попросту неудобно для таких крупных животных, к тому же оно опаснее открытого океана из-за близости человека и недостатка пищевых ресурсов. Первоначально предполагалось, что киты выбирают его из-за меньшего числа хищников и более теплых вод, однако, судя по всему, это далеко не главная причина.

Группа биологов из Лаборатории биоакустики и поведенческой экологии Сиракузского университета (США) обнаружили, что мелководье предоставляет китам еще одно необычное средство избегания хищников: в этих водах звуки, издаваемые китами, затухают быстрее. Иными словами, мать, находящаяся вплотную к детенышу, сможет спокойно с ним общаться, а вот хищник уже не сможет их услышать.

Данные собрали в трех местах на побережье Африки, Южной Америки и Австралии, где производят на свет потомство южные гладкие киты. Сравнив дальность распространения криков китов в открытом океане и на мелководье, ученые выяснили, что самки с детенышами не только самостоятельно регулируют свои крики (например, снижают их амплитуду и меняют частоты), но и пользуются особенностями местной среды, чтобы «маскироваться» от хищников.

Таким образом, матери-киты идут на значительные неудобства, связанные со стесненностью движений, дефицитом пищи и риском столкновения с людьми, ради большей безопасности детенышей. В течение нескольких месяцев китята и их родительницы остаются на мелководье, пока малыши не окрепнут, после чего мать и детеныш возвращаются в открытый океан.

Исследование опубликовано в журнале Royal Society Open Science.

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