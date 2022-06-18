«Дальше Ковеля Лукашенко не дадут пройти» 2 18.06.2022, 15:00

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ВСУ готовы встретить войска диктатора.

В последние недели в украинском обществе активно обсуждают возможное нападение со стороны Беларуси. Масла в огонь подлила новость о том, что президент Украины Владимир Зеленский поручил проверить боеготовность четырех областей к открытию нового фронта.

Тем временем, северный сосед активно проводит военные учения, а Лукашенко угрожает нанести ракетные удары по Киеву. Что об этом известно и возможно ли новое наступление на столицу – рассказывает "Обозреватель".

Беларусь вооружилась и готовится к учениям

Согласно сводкам Генерального штаба ВСУ, в Беларуси вдоль границы с Украиной присутствуют вооруженные силы России с ОТРК "Искандер-М", зенитно-пушечными комплексами "Панцирь-С1", зенитными ракетными системами С-400 и самолетами оперативно-тактической авиации. Активизировались также и войска самой Республики. К границе прибыли колонны техники, военные ведут разведку на Волынском и Полесском направлениях, а Минобороны закупает 20 тысяч солдатских жетонов для опознания убитых.

Белорусские власти также объявили о начале крупных общенациональных военных учений. В них принимают участие все подразделения вооруженных сил – чтобы подготовить страну к переходу "от мирного времени к военному". Эксперт Олег Жданов также утверждает, что военнообязанным гражданам страны раздали повестки – они должны явиться в военкоматы 17-18 июня.

Вызвало тревогу и недавнее заявление Александра Лукашенко: "Если они ударят по Мозырю, то мы ударим по Киеву". Также, по мнению политика, "в Польше уже мечтают о Западной Украине».

Лукашенко заявил, что Польша хочет захватить западные регионы Украины

"Тут нам придется реагировать. Потому что мы не можем допустить, чтобы нас вообще поляки окружили. Это опасный вариант", – сказал политик и добавил, что за спиной Польши стоят американцы, которые финансируют, дают вооружение, перебрасывают вооруженные силы.

Во всем этом некоторые видят признак того, что Россия рассматривает возможность нового нападения на Киев или западные регионы страны. Украинская столица была первоначальной мишенью Кремля, однако оккупанты столкнулись с жестким отпором ВСУ. Именно Беларусь сыграла ключевую роль в этом неудачном наступлении. Страна послужила плацдармом для войск агрессора, а после действовала как материально-технический центр.

Вероятность маленькая, но Украина готовится

Первый заместитель главы МВД Евгений Енин недавно заявил, что на границе Украины и Беларуси пока нет количества войск, которое могло бы означать подготовку к началу вторжения. Своими сомнениями делится и советник главы ведомства Виктор Андрусив.

Он подчеркнул, что техника у границы и имитация каких-то действий на самом деле не похожи на силы, с которыми можно вторгнуться. "Мы должны оставлять фактор, что они могут "учудить какой-то бред", но для Беларуси это было бы очередной катастрофой", – считает он.

Несмотря на сомнения в руководстве страны, 15 июня президент Зеленский собрал заседание ставки главнокомандующего, где выработались превентивные меры, чтобы не допустить быстрого продвижения войск противника с севера.

"Давали оценку все наши органы, которые к этому причастны, – что происходит, в каком состоянии находится сегодня войско Беларуси, сколько там военных РФ, какие планы. Все это на контроле нашего президента, и ставка вчера именно на этот счет работала довольно долго. И я считаю, что достаточно эффективно. В результате есть поручение – сейчас будет проходить проверка в четырех областях состояния подготовки в случае, если будут проходить повторные вызовы для нашей страны", – рассказал секретарь СНБО Алексей Данилов.

Путин додавил Лукашенко?

Поражение в битве за Киев было унизительным ударом для главы Кремля Владимира Путина. Российский лидер, несомненно, хочет отомстить за свой провал. Однако без помощи Лукашенко новое наступление невозможно, считает научный сотрудник Atlantic Council Питер Дикинсон.

Решится ли белорусский диктатор на это – вопросы открытый. Однако эксперты сходятся во мнении, что сейчас новое наступление маловероятно. И для этого есть как минимум две причины:

опросы показывают, что большинство граждан РБ выступают против участия своей страны в войне;

осведомленность о катастрофических потерях РФ, понесенных на севере Украины, вызывают сомнения в готовности Белорусских военных присоединиться к вторжению.

Решится ли белорусский диктатор на это – вопросы открытый

"Лукашенко знает, что прямое участие будет крайне непопулярным среди населения. Также он должен опасаться, что многие солдаты дезертируют после пересечения украинской границы. В то же время жесткие репрессии против протестного движения сделали Лукашенко международным изгоем и оставили его политическое выживание зависимым от Кремля. Поэтому политик должен найти способ угодить своему покровителю, в то же время сопротивляясь российскому давлению, связанному с требованием присоединиться к войне", – считает Дикинсон.

Блеф белорусского диктатора

По мнению украинского политика Тараса Чорновила, оснований полагать, что на границах создана наступательная группа, достаточная для того, чтобы прорвать границу, действительно нет. Более того, всей имеющейся у Беларуси армии для того, чтобы воплотить в жизнь последние заявления Лукашенко, не хватит.

Это же подтверждает авторитетный Институт изучения войны. Там отмечают, что несмотря на начало учений, Беларусь по-прежнему вряд ли присоединится к войне. Все из-за угрозы внутренних беспорядков, с которыми столкнется диктатор.

"Лукашенко не в первый раз повторяет подобного рода страшилку. Но на сегодняшний день у нас на Волыни есть отслеживание, подтянуты достаточные для остановки противника войска. К тому же, никакого желания воевать в Беларуси нет. И последние два года авторитет Лукашенко далеко не такой однозначный, какой был раньше. Поэтому вероятность наступления армии РБ, еще и эффективного наступления, практически нулевая. Дальше Ковеля Лукашенко не дадут пройти, его армия прекратит свое существование примерно там", – говорит Чорновил в комментарии украинскому изданию.

По словам политика, кажется странным тот факт, что белорусский диктатор уже дважды высказался о возможном открытии второго фронта. "Когда вы делаете заявления, мол, держите меня семеро, я такой страшный и сейчас начну войну, – это больше напоминает попытку оттянуть украинские силы от более важных направлений", – добавляет он.

К тому же, говорит Чорновил, украинская разведка уже работает по белорусскому направлению. "Думаю, там уже есть договоренности с военными РБ наперед – сообщить, если будет готовиться реальное наступление".

Поражение в битве за Киев стало унизительным ударом для Путина, за который он хочет отомстить. Однако единственный союзник главы Кремля не желает участвовать в попытке захвата северных или западных регионов Украины. Более вероятно, что учения, которые проходят в Беларуси, – только способ продемонстрировать полезность своему российскому покровителю. То есть попытаться увеличить периметр нестабильности и оттянуть украинские силы от более важных направлений на востоке и юге.

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