Бизнесмен и кинопродюсер Виктор Лобкович вышел на свободу 2 18.06.2022, 15:18

Он был задержан в июне прошлого года.

Бизнесмен и кинопродюсер Виктор Лобкович на этой неделе вышел на свободу, сообщает Telegram-канал «Священный Белавуд».

Он был задержан в июне прошлого года, когда в компанию «Модум» пришли с обыском. Лобкович одним из ее топ-менеджеров. За решеткой он провел почти год.

Его студия «Первая КиноВидеоКомпания» известна продюсированием сериала о Владимире Мулявине «За полчаса до весны», премьера которого планируется осенью, документального фильма «Дебют» в (в 2019-м продвигался на «Оскар» от Беларуси), хоррора «Упыри», фантастики «Десять жизней Медведя», еще не вышедшим на экраны).

Напомним, в июле прошлого года Александр Лукашенко заявлял, что силовики выявили в Беларуси целую сеть частных предприятий, которые якобы воровали деньги у государства и при этом выступали за перемены и финансировали протесты. Среди таких фирм он назвал «Белтяжмаш», «Модум», «21-й век» и «Тут бай медиа». Он утверждал, что «Модум — наша косметика» нанесла государству ущерб в 650 тысяч рублей, а у руководителей компании Петренко, Лобковича и Скуратовича при обыске якобы нашли более $115 тыс., 7 тыс. евро и 25 тыс. рублей.

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