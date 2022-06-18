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В Запорожской области дезертировали десятки оккупантов

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  • 18.06.2022, 15:25
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В Запорожской области дезертировали десятки оккупантов

Командование РФ разыскивает своих солдат по всему району.

В оккупированном поселке городского типа Михайловка Запорожской области зафиксирован случай массового дезертирства в оккупационных войсках РФ. Об этом сообщается на странице сил обороны Запорожского края в Facebook в сводке за 17 июня.

По данным разведки, из местного общежития, где расквартированы оккупанты, скрылись в неизвестном направлении сразу более 60 российских военнослужащих.

В утренней сводке Генштаба ВСУ 18 июня также отмечалось увеличение случаев дезертирства российских оккупантов.

По информации штаба обороны Запорожского края, за прошедшие сутки оккупанты активных боевых действий в регионе не вели, занимались перегруппировкой и удержанием занятых рубежей.

"Происходят периодические артиллерийские и минометные дуэли по всей линии фронта в Запорожской и Донецкой областях, но их количество уменьшилось по сравнению с предыдущими днями", – говорится в сообщении.

Украинские военные зафиксировали увеличение колонн вражеской техники в области. Кроме того, из Крыма в сторону Мелитополя движется поезд с топливом и боеприпасами.

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