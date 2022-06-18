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На сколько подорожал перекус, который можно было купить на 1 рубль

  • 18.06.2022, 16:10
  • 1,656
На сколько подорожал перекус, который можно было купить на 1 рубль

Сравнили цены сегодня и полгода назад.

В ноябре 2021 года «Кур’ер» делал обзор, что можно купить в магазинах за 1 рубль для перекуса. Тогда в расчёт не брали готовую кулинарную продукцию. 16 и 17 июня журналисты посмотрели, как изменились цены на эти товары.

Набор №1 — «бомж-пакет» и сосиска

10.11.2021
17.06.2022

В начале ноября 2021 года набор из вермишели быстрого приготовления и одной куриной сосиски обошёлся в 0,79 рубля. Если брать 1 рубль, то осталась бы даже сдача. В пятницу, 17 июня, такой же набор стоил 1,05 рубля. Причём сосиска завесила всего лишь на 2 грамма больше. Если брать прежний вес, то получается 1,03 рубля. То есть набор подорожал примерно на 7%.

Набор №2 — сладости

10.11.2021
17.06.2022
17.06.2022

В ноябре прошлого года глазированный сырок и упаковка печенья «К чаю» были на акции и стоили 0,98 рубля. Сегодня в наличии был только сырок. Он стоил 0,76 рубля. Если брать самую дешёвую пачку «Слодыча» за 0,92 рубля, то получается в сумме 1,68 рубля. Поскольку нужного печенья не продавалось, то и высчитать разницу корректно не получится.

Набор №3 — сушки

10.11.2021
16.06.2022

В ноябре 2021 года упаковка сушек в 250 г стоила на акции 0,99 рубля. 16 июня такие же изделия в расфасовке 400 г стоили 1,99 рубля (1 килограмм — 4,97 рубля).

Набор №4 — булка

10.11.2021
17.06.2022
17.06.2022

В ноябре прошлого года плюшка творожная с сахаром весом 210 г стоила 0,99 рубля. 16 и 17 июня в наличии такой булочки не было. Зато продавалась плюшка с корицей тоже за 0,99 рубля, но вот вес её меньше — 100 г.

Набор №5 — каша

10.11.2021
17.06.2022

В ноябре 2021 года упаковка овсяных хлопьев в 400 г, которые не требуют варки, стоила 0,96 рубля. Сейчас она подорожала до 1,23 рубля. То есть подорожала примерно на 22%.

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