В Украине ликвидирован российский летчик-ас
- 18.06.2022, 16:39
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Российские военные летчики в последнее время все реже залетают в воздушное пространство Украины.
По информации Воздушных Сил ВСУ, российские военные летчики в последнее время все реже залетают в воздушное пространство Украины, дабы не быть сбитым «уничтоженной» украинской ПВО. Все же, самые отчаянные делают попытки. После чего героически пополняют ряды «бригады 200» российских оккупантов. Такая участь ждала и российского летчика-аса Сергея Гундорова, пишет sprotyv.info.
«Летчик 1-го класса подполковник Гундоров Сергей официально денацифицирован и демилитаризован», — сообщил блогер Анатолий Штирлиц.