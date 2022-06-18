В Украине ликвидирован российский летчик-ас 18.06.2022, 16:39

2,446

Российские военные летчики в последнее время все реже залетают в воздушное пространство Украины.

По информации Воздушных Сил ВСУ, российские военные летчики в последнее время все реже залетают в воздушное пространство Украины, дабы не быть сбитым «уничтоженной» украинской ПВО. Все же, самые отчаянные делают попытки. После чего героически пополняют ряды «бригады 200» российских оккупантов. Такая участь ждала и российского летчика-аса Сергея Гундорова, пишет sprotyv.info.

«Летчик 1-го класса подполковник Гундоров Сергей официально денацифицирован и демилитаризован», — сообщил блогер Анатолий Штирлиц.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».