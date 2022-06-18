Лукашисты испугались, что цивилизованный мир отгородился от них забором 18.06.2022, 16:42

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Что требуют от сотрудников Слуцкого сахарного завода?

В государственные учреждения по разнарядке спустили списки с требованиями оставить подписи против строительства забора в Беловежской пуще. Требуют от каждого предприятия поставить не менее 300 подписей.

Телеграм-канал «БОР» опубликовал фото — списки сотрудников Слуцкого сахарного завода, которые сознательно, а некоторые и под принуждением, поддерживают режим.

Приходилось ли вам подписывать подобного рода заявления?

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