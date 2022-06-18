NASA показало уникальные снимки ближайших к Млечному Пути галактик
- 18.06.2022, 16:53
На новых изображениях внимание уделяется не звездам, а межзвездной среде.
На изображениях галактик всегда обращают внимание на звезды, ярчайшие из которых, показывают всю невероятную структуру этих космических объектов. Но в галактиках присутствую два важнейших компонента – межзвездные газ и пыль. Из облаков газа и пыли рождаются звезды и снова же превращаются в эти межзвездные компоненты после своей смерти. Новые изображения четырех ближайших к Млечному Пути галактик как раз нацелены на то, чтобы показать распределение космической пыли в этих объектах, сообщает ScienceAlert (перевод - «Фокус»).
NASA обнародовало новые снимки галактик, которые выглядят совсем по-другому, чем на обычных изображениях, где виден свет ярких звезд. Это 4 ближайших к Млечному Пути галактики:
Большое Магелланово облако
Большое Магелланово облако, карликовая галактика, которая находится на расстоянии примерно 160 тысяч световых лет от нас;
Малое Магелланово Облако, карликовая галактика, которая находится на расстоянии почти 200 тысяч лет от Земли;
Галактика Андромеды, большая спиральная галактика, которая находится на расстоянии 2,5 млн световых лет от нас;
Галактика Треугольника, спиральная галактика, которая отдалена от нас на 2,7 млн световых лет.
Малое Магелланово Облако
Без пыли и газа галактики вообще бы не существовали. Из молекулярных газовых облаков рождаются новые звезды, а после смерти они сбрасывают свое вещество в окружающее пространство. И из этого вещества снова появляются новые звезды. Но пыль в галактиках распределяется неравномерно, она может приобретать разные формы и структуры и понимание этих явлений является ключом для понимания природы формирования галактик.
Галактика Андромеды
Новые изображение предоставили ученым информацию о сложных процессах, которые происходят внутри межзвездной среды.
Самый распространенный элемент во Вселенной, газообразный водород показан на новых снимках в красном цвете. Как видно по изображениям галактик, водорода там действительно много.
Зеленым цветом представлены участки космоса, где находится холодная пыль. Эта пыль окружает пустоты в межзвездной среде, где практически нет пыли, ведь ее вытолкнули своим звездным ветром новорожденные звезды.
Синим цветом показаны регионы с более горячей пылью, которую нагрели близлежащие звезды.