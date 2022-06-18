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Сколько сейчас стоят путевки в Турцию?

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  • 18.06.2022, 18:02
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Сколько сейчас стоят путевки в Турцию?

Турция - один из немногих прямых рейсов из Минска.

В последнее время турецкие курорты становятся все более популярными среди белорусов. Хотя и долгие, но одни из немногих прямые рейсы из Минска, низкие цены в стране и теплое море — то, что нередко определяет выбор. Но куда именно лучше лететь на отдых в этой стране? О лучших песчаных пляжах с голубым флагом «Онлайнер» рассказывает вместе с отделом культуры и туризма турецкого посольства в Беларуси.

Коньяалты (Анталья)

В 2021 году Анталья приняла более 9 млн человек и занимает первое место в мире по количеству пляжей с голубым флагом (что свидетельствует об их чистоте) — их здесь целых 229. Пляж Коньяалты — один из двух главных пляжей Антальи. Он часто мелькает на картинках с рекламой этого курорта. Большинство отдыхающих едут именно сюда. Здесь много баров, кафе, ночных клубов и отелей. Жизнь в этом месте кипит, туристов очень много, а по ночам становится шумно. Несмотря на загруженность, пляж остается чистым и опрятным.

Семь ночей недалеко от этого пляжа обойдутся примерно в $900 на человека. Семидневный тур на двоих в июле стоит от 3496 рублей с проживанием в двухзвездочном отеле (зато всего лишь сто метров до пляжа).

Олимпос (Кемер)

Пляж Олимпос находится посреди национального парка «Олимпос». Он удивит кристально чистым морем, ведь входит в состав заповедной охраняемой территории. Этот пляж можно описать тремя простыми словами: тихий, безмятежный и красивый. Обычно здесь нет больших волн, что делает это место подходящим местом для купания или подводного плавания.

Десять ночей отдыха там этим летом будут стоить ориентировочно €500 на человека. Цены на путевки от белорусских туроператоров в Кемер на семь дней начинаются от 3191 рубля на двоих (трехзвездочный отель).

Клеопатра (Аланья)

Аланья находится в 130 километрах к востоку от Антальи. Это одно из лучших мест для занятий спортом в Средиземноморье. Здесь сильный ветер и отличное море — то, что нужно для истинных любителей виндсерфинга, как и на пляжах Оба и Галипдере.

Кстати, пляж подарил Клеопатре Марк Антоний, и сюда специально свозили самый мягкий и чистый песок из Египта. И сегодня это место называют царским. Здесь пологий вход в море, а у берега довольно мелко — идеально для детей и тех, кто не уверен в своих плавательных способностях.

Что по стоимости? Семь ночей — в районе €600 на человека. Полный пакет с вылетом из Минска и проживанием в «трех звездах» будет стоить от 3305 рублей на двоих за неделю.

Олюдениз (Фетхие)

В бухте Олюдениз в Фетхие расположены белоснежные песчаные пляжи и знаменитая лагуна. А всего в 12 километрах от него находится прекрасное и дикое место, спрятанное между отвесными скалами бирюзового побережья, — Долина Бабочек. По оценкам ботаников, их здесь можно увидеть порядка ста разных видов. Также туристов ждут два небольших водопада и ручей.

Пляж Патара огромный: его протяженность — 18 километров. В районе Патары запрещено любое строительство, здесь сохранена природа. На побережье есть только небольшие уютные рестораны и старые частные дома. В десяти минутах ходьбы от этого места можно посетить древние базилики и развалины старинных замков. По легенде, прямо в гавани Ликия рядом с Патарой родился Аполлон.

Цена — в среднем $1000 на человека за 11 ночей. Мы нашли 10-дневный пакетный тур на двоих в июле за 5090 рублей (проживание в трехзвездочном отеле с завтраками).

Изтузу (Дальян)

У этого пляжа немало международных наград («Лучшее пляжное направление Европы», «Лучшее открытое пространство Европы»). Изтузу — пляж-заповедник с высоким рейтингом, потому что сохраняет свою первозданную природную красоту. Здесь можно увидеть морских черепах Каретта-Каретта и встретить в окрестностях очень редкого голубого краба.

В этом месте вы не встретите ни одного магазина, отеля или дома — более того, никаких строений нет даже в поле зрения. Купаться на пляже можно только в специально отведенных местах, и их немного. Так что этот вариант — для интровертов и самых уставших.

Восемь ночей обойдутся примерно в $550 на человека. Путевок от белорусских туроператоров в этот регион найти не удалось.

Капуташ (Калкан)

Сам пляж находится в бухте между двух скал. Это место охраняется государством и было признано заповедником. Это «дикий» пляж, здесь нет лежаков, зонтиков, кабинок, ресторанов и прочих благ цивилизации. Пляж пустынный и чистый. Ближайший город — Калакан — расположен в 5 километрах. На этом пляже правительство Турции тоже запретило любое строительство, а также изменение его внешнего вида.

Стоимость отдыха за восемь ночей — примерно $1000 на человека. Путевок от белорусских туроператоров мы тоже не нашли — вариант больше подходит для самостоятельных путешественников.

Мерсин

В этой местности очень много пляжей. Год назад международный Фонд экологического образования (FEE) вручил 11 пляжам Мерсина сертификат качества — эдакий гарант кристальной чистоты моря и соответствия европейским нормам. В их числе — Силифке, Ташуджу, Кызлар Хамамы и Анамур.

Семь ночей здесь будут стоить в районе $800 на человека. Но опять же у журналистов не получилось найти организованные туры от белорусского бизнеса.

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