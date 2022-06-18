Боец полка имени Калиновского: Мы всей душой хотим скинуть режим Лукашенко

Боец полка имени Калиновского: Мы всей душой хотим скинуть режим Лукашенко6
- 18.06.2022, 17:46
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Как обычный парень из Бобруйска сражается в Украине.
Телеграм-канал «Баста!» поговорил с белорусским анархистом, который сражается против путинских оккупантов в полку имени Кастуся Калиновского.
Зовут Эмиль, 22 года. Как он сам о себе говорит - «обычный парень из Бобруйска, программист, всегда стараюсь помогать окружающим, не проходить мимо чужого горя».
- Эмиль, ваш позывной - «Бобр». Это связано с тем, что вы из Бобруйска?
- Да.
- Когда вы уехали из Беларуси и что повлияло на это решение?
- В июле прошлого года. Я участвовал в протестах, но к счастью, не был задержан. Уехал из Беларуси поскольку считал дальнейшее продолжение жизни в таком «свободном» государстве невозможным.
- Когда решили поехать на войну?
- В марте, когда читал новости и понимал, что Украине нужны защитники.
- Bоюют ли вместе с вами женщины?
- Да.
- Сколько женщин находится в полку Калиновского?
- Где-то 15-20, не считал, если честно, так как наш аолк постоянно пополняется новыми соратниками и соратницами.
- Как ваши друзья и родители отнеслись к тому, что вы решили сражаться с путинскими оккупантами с оружием в руках?
- К сожалению, моим родным братьям абсолютно безразлично. Мой отец не понял моего решения, а мать до сих пор даже не знает, что я воюю в Украине. Один из друзей задал вопрос, когда узналb что я еду в Украину - «А разве Россия и Беларусь враги?». Как-то так...
- Вы принимали участие в бою в Херсонской области, тогда оккупанты отступили из Николаевки. Было страшно?
- Да, принимал участие в наступательной операции. По началу было страшно и не привычно, но к середине операции привык.
- Во время операции вы были контужены. Как себя чувствуете сейчас?
- К счастью, получил контузию, а мог и пулю. Однако, остался жив! В целом - всё в порядке, лишь иногда тревожат головные боли и слабость. Но это всё мелочь. Переживём!
- Откуда вы берёте снаряжение и амуницию? Вас снабжает ВСУ или полк находится на самообеспечении?
- Насколько я понимаю - некоторая часть оружия поступает от ВСУ, а так - гуманитарка приходит. Не особо интересовался этим вопросом. Не забывайте, что нас очень сильно поддерживают небезразличные белорусы со всего мира.
- Как украинские военные относятся к белорусским добровольцам?
- Очень хорошо, поскольку, по ясным причинам, многие из нас вовсе не хотели, чтобы с территории Беларуси велись какие-то агрессивные по отношению к нашим украинским братьям. Они прекрасно понимают, что мы всей душой хотим скинуть режим Лукашенко. Мне было очень стыдно осознавать, что нечто подобное вообще происходит. Особенно в первые дни войны, когда через Беларусь везли российскую технику и наносились удары по Украине.
- Как бы вы оценили белорусскую армию, что она из себя сегодня представляет?
- Я в ней не служил, но насчёт белорусской армии - не знаю, если это про нас, то у нас лучшая армия, а псы Лукашенко и те, кто готов выполнять преступные приказы - это вообще не армия. С их подготовкой у них мало шансов, а тем более желания и морали.
- Боец полка Калиновского Вадим Кабанчук обратился к ОМОНу, заявив что полк Калиновского придёт в Беларусь и освободит всех политзаключённых. Как вы оцениваете эти перспективы?
- Это произойдет в любом случае! Мы освободим всех наших ребят, которые несмотря на все издевательства и пытки - не побоялись выйти против этих зверюг и усатого хоккеиста. Это лишь вопрос времени...
- Какой, на ваш взгляд, метод свержения диктаторов Путина и Лукашенко наиболее актуальный?
- Если кратко, мирно диктатуру не победить. Мы в этом уже убедились. С диктаторами разговаривают только силовым и вооруженным сопротивлением, другого языка они не понимают.
- Что пожелаете белорусам?
- Терпения и спокойствия! Берегите силы и нервы. Это пригодится в будущем.
- Украина победит?
- Безусловно!