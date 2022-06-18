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Боец полка имени Калиновского: Мы всей душой хотим скинуть режим Лукашенко

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  • 18.06.2022, 17:46
  • 3,374
Боец полка имени Калиновского: Мы всей душой хотим скинуть режим Лукашенко

Как обычный парень из Бобруйска сражается в Украине.

Телеграм-канал «Баста!» поговорил с белорусским анархистом, который сражается против путинских оккупантов в полку имени Кастуся Калиновского.

Зовут Эмиль, 22 года. Как он сам о себе говорит - «обычный парень из Бобруйска, программист, всегда стараюсь помогать окружающим, не проходить мимо чужого горя».

- Эмиль, ваш позывной - «Бобр». Это связано с тем, что вы из Бобруйска?

- Да.

- Когда вы уехали из Беларуси и что повлияло на это решение?

- В июле прошлого года. Я участвовал в протестах, но к счастью, не был задержан. Уехал из Беларуси поскольку считал дальнейшее продолжение жизни в таком «свободном» государстве невозможным.

- Когда решили поехать на войну?

- В марте, когда читал новости и понимал, что Украине нужны защитники.

- Bоюют ли вместе с вами женщины?

- Да.

- Сколько женщин находится в полку Калиновского?

- Где-то 15-20, не считал, если честно, так как наш аолк постоянно пополняется новыми соратниками и соратницами.

- Как ваши друзья и родители отнеслись к тому, что вы решили сражаться с путинскими оккупантами с оружием в руках?

- К сожалению, моим родным братьям абсолютно безразлично. Мой отец не понял моего решения, а мать до сих пор даже не знает, что я воюю в Украине. Один из друзей задал вопрос, когда узналb что я еду в Украину - «А разве Россия и Беларусь враги?». Как-то так...

- Вы принимали участие в бою в Херсонской области, тогда оккупанты отступили из Николаевки. Было страшно?

- Да, принимал участие в наступательной операции. По началу было страшно и не привычно, но к середине операции привык.

- Во время операции вы были контужены. Как себя чувствуете сейчас?

- К счастью, получил контузию, а мог и пулю. Однако, остался жив! В целом - всё в порядке, лишь иногда тревожат головные боли и слабость. Но это всё мелочь. Переживём!

- Откуда вы берёте снаряжение и амуницию? Вас снабжает ВСУ или полк находится на самообеспечении?

- Насколько я понимаю - некоторая часть оружия поступает от ВСУ, а так - гуманитарка приходит. Не особо интересовался этим вопросом. Не забывайте, что нас очень сильно поддерживают небезразличные белорусы со всего мира.

- Как украинские военные относятся к белорусским добровольцам?

- Очень хорошо, поскольку, по ясным причинам, многие из нас вовсе не хотели, чтобы с территории Беларуси велись какие-то агрессивные по отношению к нашим украинским братьям. Они прекрасно понимают, что мы всей душой хотим скинуть режим Лукашенко. Мне было очень стыдно осознавать, что нечто подобное вообще происходит. Особенно в первые дни войны, когда через Беларусь везли российскую технику и наносились удары по Украине.

- Как бы вы оценили белорусскую армию, что она из себя сегодня представляет?

- Я в ней не служил, но насчёт белорусской армии - не знаю, если это про нас, то у нас лучшая армия, а псы Лукашенко и те, кто готов выполнять преступные приказы - это вообще не армия. С их подготовкой у них мало шансов, а тем более желания и морали.

- Боец полка Калиновского Вадим Кабанчук обратился к ОМОНу, заявив что полк Калиновского придёт в Беларусь и освободит всех политзаключённых. Как вы оцениваете эти перспективы?

- Это произойдет в любом случае! Мы освободим всех наших ребят, которые несмотря на все издевательства и пытки - не побоялись выйти против этих зверюг и усатого хоккеиста. Это лишь вопрос времени...

- Какой, на ваш взгляд, метод свержения диктаторов Путина и Лукашенко наиболее актуальный?

- Если кратко, мирно диктатуру не победить. Мы в этом уже убедились. С диктаторами разговаривают только силовым и вооруженным сопротивлением, другого языка они не понимают.

- Что пожелаете белорусам?

- Терпения и спокойствия! Берегите силы и нервы. Это пригодится в будущем.

- Украина победит?

- Безусловно!

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