На базаре под Минском продаются помидоры из оккупированного Херсона 16 18.06.2022, 18:12

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Фотофакт.

На базаре под Минском продаются помидоры из украинского Херсона, оккупированного российскими войсками. Фото херсонских помидоров на белорусском рынке «Еврорадио» прислали читатели.

Как видим, долго ждать херсонских помидоров белорусам не довелось. Тем не менее, надеемся всё же на сознательность соотечественников.

Бои за Херсон начались в первый день войны России против Украины. 2 марта было заявлено, что город полностью занят российской армией.

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