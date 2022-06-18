закрыть
18 июня 2022, суббота, 19:36
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

На базаре под Минском продаются помидоры из оккупированного Херсона

16
  • 18.06.2022, 18:12
  • 3,862
На базаре под Минском продаются помидоры из оккупированного Херсона

Фотофакт.

На базаре под Минском продаются помидоры из украинского Херсона, оккупированного российскими войсками. Фото херсонских помидоров на белорусском рынке «Еврорадио» прислали читатели.

Как видим, долго ждать херсонских помидоров белорусам не довелось. Тем не менее, надеемся всё же на сознательность соотечественников.

Бои за Херсон начались в первый день войны России против Украины. 2 марта было заявлено, что город полностью занят российской армией.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

популярное за неделю

Мнение

Истинная личина российских боссов
Истинная личина российских боссов Леонид Невзлин
Урок «беллита» для чиновников
Урок «беллита» для чиновников Ирина Халип
Как лукашенковские прихвостни разваливают «Гродно Азот»
Как лукашенковские прихвостни разваливают «Гродно Азот» Артем Черников
Коварный остров, летящий в никуда
Коварный остров, летящий в никуда Владимир Халип