Сколько стоят новые квартиры в городах-спутниках Минска? 4 18.06.2022, 18:28

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Цена за метр стартует от 650 долларов.

Вчера во время рабочего визита в Бобруйск Лукашенко заявил, что нужно растаскивать людей по всей стране, а не стягивать их в столицу. «Наша ніва» решила посмотреть, по каким ценам продают квартиры в новостройках в городах-спутниках Минска и других населенных пунктах недалеко от МКАД.

Смолевичи

В Смолевичах продают сразу несколько новых квартир без ремонта на улице 40 лет Победы, 59. Цена за метр — от 650$. Этот город-спутник находится примерно в 30 км от МКАД. В нем проживает около 20 тысяч человек.

Двухкомнатные квартиры без отделки с общей площадью 63 м2 в этих пятиэтажках предлагаются по ценам от 39 900 до 43 000 долларов.

Однушки площадью 42,5 м2 выставлены за 33 000 долларов, что составляет около 775$ за «квадрат» без ремонта.

Логойск

Этот город-спутник с населением около 15 тысяч человек также находится в 30 километрах от столицы. Из готовых квартир без отделки здесь можно приобрести двушку со свободной планировкой и общей площадью 57,6 м2 по цене 39 900 долларов (693 доллара за «квадрат»).

На сто долларов дороже продается еще одна квартира со свободной планировкой без чистовой отделки. За помещение общей площадью 51,5 м2 просят ровно 40 000 долларов (777$ за метр).

Дзержинск

В Дзержинске, который также считается спутником столицы, проживает около 30 тысяч человек. Расстояние от МКАД — около 30 км.

За 41 990$ здесь продают двушку общей площадью 56,5 м2. Это около 743$ за метр квадратный.

Фаниполь

От Фаниполя до столицы — менее 20 километров, в этом городке с населением около 17 тысяч человек продают сразу несколько квартир в строящемся доме.

Цена за метр — 850-1138$. Однушка с общей площадью в 20 м2 обойдется примерно в 22 000 долларов.

За двухкомнатную квартиру размером 65,4 м2 без отделки придется выложить 55 600 долларов.

В то же время за однушку площадью 37 м2 в сданном доме без чистовой отделки просят 40 000 долларов. Это около 1080 долларов за «квадрат».

Помимо городов-спутников, мы изучили предложения и в других пристоличных населенных пунктах.

Острошицкий

В Острошицком, что в 13 км от МКАД, продают трехкомнатную квартиру в доме 2021 года постройки за 66 900 долларов, или по 799$ за «квадрат».

Новоселье

В агрогородке Новоселье, что в 14 км от МКАД, можно купить квартиры в новостройке по цене около 1050 долларов за метр.

46 800 долларов просят за двушку с общей площадью 44,4 м2. Внутри квартиры голые стены, снаружи —благоустроенная прилегающая территория с зонами для отдыха, а также с детскими и спортивными площадками.

Мачулищи

В городском поселке Мачулищи (также 14 км от МКАД) продают квартиру площадью 43,5 м2 со свободной планировкой. Цена вопроса 41 900 долларов, или около 960$ за метр.

Квартира также без отделки, а панорамные окна выходят во двор с зоной для отдыха, детскими и спортивной площадками.

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