ВСУ уничтожили пункт управления 20-й армии России

ВСУ уничтожили пункт управления 20-й армии России8
- 18.06.2022, 18:45
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Погибли более 40 оккупантов.
Украинские военные уничтожили пункт управления 20-й армии России. В результате артиллерийского удара погибли более 40 человек. Об этом сообщает украинский журналист Роман Цимбалюк.
Установить личности погибших невозможно из-за полного сгорания тел и обвала здания пункта управления.
Как отмечает журналист, в результате удара погибли более 40 оккупантов. Также среди погибших есть военные высшего командного звена общевойсковой армии и дежурная смена 533 командно-разведывательного центра Главного разведуправления Генштаба России.