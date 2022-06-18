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ВСУ уничтожили пункт управления 20-й армии России

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  • 18.06.2022, 18:45
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ВСУ уничтожили пункт управления 20-й армии России

Погибли более 40 оккупантов.

Украинские военные уничтожили пункт управления 20-й армии России. В результате артиллерийского удара погибли более 40 человек. Об этом сообщает украинский журналист Роман Цимбалюк.

Установить личности погибших невозможно из-за полного сгорания тел и обвала здания пункта управления.

Как отмечает журналист, в результате удара погибли более 40 оккупантов. Также среди погибших есть военные высшего командного звена общевойсковой армии и дежурная смена 533 командно-разведывательного центра Главного разведуправления Генштаба России.

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