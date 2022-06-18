Сколько еще будет дорожать бензин в Беларуси? 3 18.06.2022, 18:55

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Прогноз эксперта.

- Какие прогнозы по ценовому максимуму на топливо? Можно ли назвать верхнюю планку, по достижении которой рост, скорее всего, прекратится? - спросил житель Гродно у aif.by.

«Скорее всего, нет, - предполагает автомобильный эксперт Андрей Провоторов. - Как отмечают члены МЭА (Международного энергетического агентства), в мире наблюдается тройной энергетический кризис (нефтяной, газовый и кризис электроэнергии).

Все это плюс рост инфляции приведет к тому, что в ближайшее время повышение цен на топливо не прекратится. А в связи с тем, что для белорусских НПЗ ограничения поставок в Украину и страны Балтии бензина и дизтоплива продолжатся как минимум до конца 2022 года, еженедельный рост цен на две копейки в Беларуси может продолжиться до конца текущего года».

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