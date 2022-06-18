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«Или едет и не стреляет, или стреляет и не едет»

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  • 18.06.2022, 19:06
  • 1,980
«Или едет и не стреляет, или стреляет и не едет»

Российские оккупанты недовольны старой техникой и ситуацией на фронте.

Российские оккупанты недовольны ситуацией на фронте. Они жалуются на старую технику, на которой им приходится воевать. Кроме этого, оккупанты не ожидали столь мощных обстрелов со стороны ВСУ.

Об этом свидетельствует перехваченный разговор россиян, который опубликовало Главное управление разведки Министерства обороны Украины.

Оккупанты обсуждали ситуацию на передовой и жаловались, что у них мало людей. Рашисты также недовольны техникой, ведь она не работает и очень старая:

"Или едет и не стреляет, или стреляет и не едет... У нас тут три человека дежурит целый день. Некому даже поспать. Если бы было так, что здесь одни, там другие. А так получается, эти втроем всю ночь дежурят, а там вчетвером. Утром вышли, как начали по нам (стрелять) из АГС (автоматический станковый гранатомет). Сначала раз в поле легло, потом ближе-ближе. "Транзиты" какие-то катались. Они не только нас, они еще кого-то там (обстреляли)".

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