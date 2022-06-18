Как белорус сделал уютную дачу из старого сруба 18.06.2022, 19:16

Под первым венцом нашли записку людей, строивших этот дом в 1951-ом году.

Евгений рассказал «Онлайнеру» о покупке старого деревенского дома, который послужил основой для создания уютной дачи:

- Приехав в очередной раз в Гродненскую область в деревню к отцу, заметил один заброшенный дом, на который упало дерево и сломало крышу. Состояние и красота бревен дома заставили в них влюбиться. Главное было — разглядеть перспективу этого сруба. Основной дом размером 6×8 метров и пристройка 4,5×6 метров, итого 75 «квадратов». Недолго думая, нашли хозяев и договорились о покупке.

Участок для строительства у нас был, строились в деревне в 50 км от Минска. С момента принятия решения ввязаться в эту авантюру с перевозом дома до установки сруба на вчерашнем картофельном поле прошло чуть более двух месяцев.

В одной деревне Дзержинского района шла работа по подготовке площадки, устройству фундамента и прокладке труб канализации и водоснабжения. Пока фундамент набирал прочность, ехали на родину к отцу (Дятловский район) и там аккуратно разбирали купленный дом. Потом была перевозка нашего богатства на новое место и обратная сборка.

Как же было неожиданно и приятно найти при разборке под первым венцом записку людей, строивших этот дом в далеком 1951 году. Надпись, сделанная карандашом, сохранилась великолепно. Мы эту записку повесили в доме, ну и, конечно же, тоже положили послание потомкам, и монетку не забыли.

Наконец-то отмыл стены внутри дома от старой побелки — какие же они стали красивые! Зашивать основную часть сруба изнутри и снаружи гипсом, вагонкой и т. д. посчитал кощунством и, естественно, все оставил открытым. Ведь именно из-за этих огромных бревен и их текстуры вся перевозка дома и была задумана. Состояние бревен отличное, запах смолы помню до сих пор. Вот только пристройку 4,5×6 метров, которая возводилась позже основного дома и была неотапливаемая, пришлось зашить, так как бревна были не такие красивые (но состояние у них тоже хорошее).

Пол был утеплен семью сантиметрами пеноплекса, залит бетоном — и сразу стало как-то уютно. Бетон отшлифовал, и он послужил чистовым полом под ламинат и плитку.

Весной с новыми силами возобновили стройку. С новой крышей дом стал смотреться совсем по-другому.

Потолки хотелось сделать открытыми — тогда в доме много света и пространства. Над двумя комнатами решил сделать еще одну для отдыха и установить там мансардное окно.

Одну комнату зашил необрезной доской, а другую — вагонкой.

Кровлю утеплил 200-миллиметровым слоем минеральной ваты.

Перегородки под душевую, туалет и гардеробную сделал из доски 50×150 мм и обшил гипсокартоном.

Дальше начался процесс озеленения участка. Стояло жаркое лето 2019-го. Тяну каток, а за мной столб пыли стоит и конца-краю нашему участку не видно. Сколько пота было пролито в тот день — не сосчитать. Потом был посев семян, засыпка их и опять трамбовка катком вручную, ну и конечно, ежедневный полив в течение пары недель, пока дождь не пришел на помощь.

Но оно того стоило: сам не ожидал, что такая красота получится, ведь это первый опыт работ с газоном. Ну а уход за ним оказался еще легче: сел и катайся себе по кругу. Жене и друзьям понравилось это развлечение, так что я почти освобожден от стрижки травы.

Та часть, которую пришлось зашивать снаружи, была сделана из обрезной доски 25×150 мм и набита елочкой. В дальнейшем по такому же принципу был сделан и забор: уж очень прост, быстр и доступен такой способ зашивки. Выбор цвета для фасада был мучителен: от белого до черного. Но все-таки остановился на цвете «Орегон», чем очень доволен.

Терраса стоит на металлических сваях и каркасе из доски 50×150 мм, оставшейся с кровли. Все стены были отшлифованы болгаркой и наждачкой, после чего покрыты матовым лаком.

Очень многим вещам придавалась вторая жизнь. Вот и железная кровать из детства продолжит жить. Ее изголовье сделано из дверцы шкафа, также найденного в старом доме, каркас же собран из оставшихся досок. Да и сам шкаф привезен вместе с домом.

Открытую электропроводку решил делать в черной металлической гофре. Также в кухне-гостиной под ламинат был уложен инфракрасный теплый пол.

Кухню покупал модульную и собирал сам как конструктор, очень просто.

Обеденный стол нашел на чердаке и отреставрировал. Система отопления — от электрокотла. Камин был поставлен для создания уюта, хотя и он свои 5—7 градусов тепла дает.

Ванную комнату обшил влагостойким гипсокартоном и укрыл плиткой (это был мой первый опыт укладки плитки — кажется, вышло неплохо). Столешница под умывальник досталась вместе с домом (был старый кухонный стол), надо было только отшлифовать.

Ветка на стене служит вешалкой для полотенец. За шторой спряталась стиральная машина.

Вот такой получилась наша история от картофельного поля до собственного дома. Стройка длилась три с половиной года и не останавливалась на зимы, все работы выполнялись собственными силами и, можно сказать, двумя руками, поэтому и вышло так долго (надо было еще и на работу ходить, чтобы было за что строить). Сейчас начал строить баню.

В какой-то момент решили принимать у нас в доме туристов. Усадьбу назвали «Кулики» в честь дедушкиной фамилии.

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