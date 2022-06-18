«Выглядит как апокалипсис среди пустых полок» 2 18.06.2022, 19:41

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Что и за сколько можно купить в JYSK в последние дни распродажи.

Завтра, 19 июня, в JYSK последний день распродажи, после этого сеть закрывается. «В некоторых отделах все выглядит так, будто магазин уже закрылся», — замечают покупатели. Realt.by сходил на Каменногорскую и посмотрел, что еще можно купить. Рассказываем.

Днем в субботу в JYSK на Каменногорской просторней обычного — товаров на полках осталось не много, людей в залах тоже единицы (так кажется, пока не увидишь очередь в кассу). На входе — растяжка про скидки до 90%, которые продлятся до 19 июня. Сюда же, ближе ко входу, перенесли мелочи из других отделов — рамки, искусственные цветы, вазы, дорожки на стол. Покупатели спокойно рассматривают все, что осталось на полках, нюхают свечи, фотографируют цены.

Гуляем дальше — в отделе, где раньше были декоративные мелочи, — пустота. Нет вообще ничего. Единственное, что выбивается по цвету среди белых полок, черная стремянка.

— Вот это апокалипсис, конечно! — эмоционально обсуждают молодые люди, прогуливаясь по магазину.

В других отделах все-таки еще можно что-нибудь приобрести. На некоторые товары скидки выше, чем были в первые дни. Например, напольные зеркала продаются с 70-процентной скидкой, а сразу была 60% от начальной цены почти в 100 рублей. Со скидкой в 70% можно купить интерьерные картины. На ценнике в 219 рублей стоит новая цена 69,99, за 100 рублей продается та, что стоила 329.

Замечаем, что картины некоторые покупают в непривычно больших количествах. Из нескольких тележек выглядывают по несколько штук.

— Ну, а что? Это же JYSK закрывается, а сайты, на которых можно продавать «бэушку», работают, — улыбается один из активных покупателей. — Вот вы захотите картину из JYSK, а он закрыт — и тут на помощь прихожу я! Я бы с радостью помог и тем, кто захочет постельное или диван, но это все раскупили уже до меня.

Постельного, диванов, как и другой мягкой мебели, в магазине на Каменногорской действительно не осталось. Но еще есть несколько кроватей за 399 рублей вместо 799, матрасы за 699 вместо 1399, антресоль белого цвета за 89,99 вместо 189 рублей.

Многие товары, как и предполагал в первый день распродажи один из сотрудников магазина, за 10 дней успели пострадать: вот двое часов с разбитым стеклом, а на коробках с мебелью есть пометки «битые полки», «битая задняя планка», «не комплект», «нет фасада».

Оставшиеся товары теперь организовали в зависимости от скидки: на одной полке то, что продается с 30-процентной, на второй — 70-процентная. Правда, за многими ценниками — пустые полки.

Очередь в магазине приблизительно такая же, как и в первый день распродажи — на несколько десятков человек или же на пару отделов. Последний день распродажи в JYSK — 19 июня.

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