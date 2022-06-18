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Что почем продают на минском Комаровском рынке?

  • 18.06.2022, 20:47
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Что почем продают на минском Комаровском рынке?

Есть даже лисички.

«Минск-Новости» посмотрели, в какую цену сейчас продают фрукты и овощи на Комаровском рынке.

На Комаровском рынке в Минске становится больше отечественных овощей. Килограмм белорусских огурцов продают по цене от 2 до 5 рублей. Килограмм помидоров в среднем стоит 4,49 рублей. А цена на сорт томатов черри доходит до 35 рублей. Узбекские помидоры предлагают за 8 рублей и больше.

Свежая капуста обойдется в 1,79 рубля, кабачки можно купить за 2,99, а 100 грамм свежей зелени — от 0,99 рубля.

Молодой картофель тоже разнится в цене: от 4 до 10 рублей. Но если постараться, то можно найти его за 2,99. Свекла продается за 0,99 рубля, а морковь — за 2,49 рубля.

Лисички отдают дешевле, чем в середине недели, — за 10 рублей.

Белорусскую клубнику на рынке можно найти за 4,5 рубля. А греческая обойдется в 35−40 рублей. Большой разброс цен и на черешню: от 8,5 до 35 рублей за килограмм. Цена на желтый сорт ягоды доходит до 65 рублей.

За стакан малины в 250 миллилитров придется заплатить от 15 рублей, 100 грамм ежевики и голубики можно купить за 25 и 10 рублей соответственно, землянику продают за 8 рублей.

Яблоки отдают от 2,5−3 рублей за килограмм. Цена на персики и нектарины начинаются от 12 рублей, на абрикосы — от 8 рублей.

Арбуз на самом известном столичном рынке стоит от 5 рублей за килограмм.

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